Veselīgi, garšīgi, vienkārši - divas receptes brokastīm bez steigas
Steidzīgajā ikdienas ritmā brokastis bieži tiek atstātas novārtā, lai gan tās ir būtiska dienas sastāvdaļa – tās dod enerģiju, palīdz koncentrēties un uztur labu pašsajūtu visas dienas garumā. Lai atvieglotu rītu gan lieliem, gan maziem, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Alpro” piedāvā divas viegli pagatavojamas brokastu receptes, kas piemērotas gan ātrai ikdienas maltītei, gan mierīgam brīvdienu sākumam.
Overnight Oats ar čia sēklām, ogām un riekstu sviestu
Sastāvdaļas 4 porcijām:
- 50 g velmētu auzu
- 20 g čia sēklu
- 1 bumbieris
- 275 ml “Alpro” auzu dzēriena
- 100 g “Alpro” alternatīvas jogurtam bez piedevām
- 200 g saldētu ogu maisījuma
- 1½ ēdamkarotes kļavu sīrupa
- ¼ tējkarotes malta kanēļa
- ½ tējkarotes vaniļas ekstrakta
- 1 banāns, sagriezts
- 2 ēdamkarotes mandeļu sviesta (vai cita riekstu sviesta pēc izvēles)
- ogas dekorēšanai
Pagatavošanas gaita:
- Liec bļodā auzas, čia sēklas, sarīvētu bumbieri, “Alpro” auzu dzērienu un “Alpro” alternatīvu jogurtam bez piedevām, samaisi līdz sastāvdaļas pilnībā sajaucas un liec uz nakti ledusskapī.
- Katlā liec saldētās ogas pēc izvēles, kļavu sīrupu, kanēli un vaniļu, un vāri 6-8 minūtes uz vidējas uguns, līdz sasniedz kompota tekstūru.
- Noņem no uguns un noliec malā, lai pilnībā atdziest.
- Kad gatavs pasniegšanai, pārlej auzas ar nedaudz “Alpro” auzu dzērienu (ja nepieciešams), tad sadali četrās bļodiņās. Pasniedz ar sagrieztu banānu, ogu kompotu un riekstu sviestu.
Pankūkas ar karamelizētiem banāniem
Sastāvdaļas:
- 3 banāni
- 300 ml “Alpro” mandeļu dzēriena
- 4 ēdamkarotes agaves (vai līdzīga sīrupa)
- 2 ēdamkarotes saulespuķu eļļas
- 200g speltas miltu
- 1 ēdamkarote cepamā pulvera
- ½ ēdamkarotes kanēļa
- 1 tējkarote sāls
- augļi pasniegšanai
Pagatavošanas gaita:
- Lielā bļodā saspaidi vienu no banāniem un samaisi kopā ar “Alpro” mandeļu dzērienu bez cukura, agaves sīrupu un saulespuķu eļļu, līdz masa ir labi samaisīta.
- Atsevišķā bļodā izsijā visas sausās sastāvdaļas, pēc tam tās pievieno "slapjajām" sastāvdaļām un samaisi visu kopā.
- Sagriez divus atlikušos banānus 12 šķēlītēs.
- Uz vidējas uguns uzkarsē viegli ieeļļotu pannu un viegli apcep pirmās 3 banāna šķēles apmēram 30 sekundes.
- Pārlej banānus ar 2-3 ēdamkarotēm mīklas un cep 1-2 minūtes, līdz pankūkas pamatne ir sacietējusi un virspusē parādās burbuļi. Apgriez mazo pankūciņu kopā ar banāna šķēlītēm un apcep otru pusi vēl minūti.
- Atkārto 3 reizes, līdz ir izlietota visa mīkla un banāna šķēlītes un pasniedz karstas ar iecienītākajiem augļiem.
Kustība "Ēstprieks" tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un "Maxima Latvija" ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Līdz 3. novembrim norisinās visaptveroša ziedošanas un izglītošanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem, tostarp zīmolu “Alpro”, ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
“Veselīga uztura veicināšana ir būtiska ikvienam, īpaši bērniem, jo tā veido pamatu veselīgiem ieradumiem visa mūža garumā. Latvijā slimnīcu ēdiens vēsturiski ir saskāries ar kritiku no pacientu puses, taču kustība “Ēstprieks” pēdējo piecu gadu laikā ir panākusi nozīmīgas pārmaiņas. Mums ir liels prieks būt daļai no šīs transformācijas, veicinot bērnu pozitīvu attieksmi pret slimnīcu maltītēm!” saka Agnete Līcīte-Lasmane, Alpro vadītāja Ziemeļvalstīs un Baltijā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com