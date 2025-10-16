Šķīvī - šā gada pēdējās bērzlapes. Karbonādes un citas receptes
Šogad sēņu pilni meži – pat tie, kas citus gadus sūdzas, ka nevienu sēni nevar atrast, var lepoties ar pilniem groziem. Teiksi, šogad sēnes tik daudz ēstas, ka vairs negribas? Lūk, kolosālas receptes, kas dažādos ēdienkarti un ļaus gardu muti apēst šīs sezonas pēdējās bērzlapes. Un atceries – mežā ņem tikai tās sēnes, kuras labi pazīsti!
Bērzlapju karbonādes
Receptē izmanto tikai plakanās bērzlapju cepurītes. Kātiņus var pietaupīt mērcei vai marinēšanai.
15 minūtes
4 personām
4 vidējas bērzlapes
2 olas
3 ēdk. skābā krējuma
1 ēdk. miltu
sāls, malti pipari
eļļa cepšanai
1. Bērzlapes notīri un rūpīgi noņem slideno ādiņu cepurītes virspusē, arī to, kas nevelkas nost no paša viduča, citādi tajā vietā nepielips panējums. Vislabāk, ja sēnes var notīrīt ar birstīti un nemazgāt. Apsāli un sapiparo no lapiņu puses.
2. Uzkarsē pannā bagātīgu eļļas daudzumu. Sakul olas. Apviļā sēņu cepurītes miltos un tad olā, liec uz pannas ar lapiņu pusi uz augšu un cep 2–3 minūtes. Tad sēnes ar lāpstiņu uzmanīgi apgriez un cep vēl tikpat ilgi.
3. Apgriez bērzlapes, lai lapiņu puse atkal ir uz augšu, un pārsmērē ar skābo krējumu, ļaujot tam notecēt pannā un izveidot biezu mērci. Karsē vēl minūti, tad pasniedz.
Krāsnī ceptas pildītas bērzlapes
Šajā receptē var izmantot arī jaunās bērzlapes – podiņus, kam cepurīte vēl apaļīga.
1 stunda
4–6 personām
8 vidēji lielas sēnes
250 g fetas siera
150 g Čedaras siera
100 g saulē kaltētu tomātu eļļā
1 sīpols
½ tējk. timiāna lapiņu
1. Sēnes notīri un uzmanīgi izlauz kātiņus. Tos sīki sagriez.
2. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādu temperatūrai. Liec sēnes uz plāts ar lapiņu pusi uz augšu.
3. Bļodā samīci fetas sieru. Sīpolu smalki sagriez, tomātus sakapā. Eļļu no tomātiem lej pannā un sasutini tajā sīpolus un sagrieztos sēņu kātiņus. Pannas saturu liec pie fetas siera. Pievieno arī tomātus un timiānu. Samaisi.
4. Sarīvē sieru. Pildi siera maisījumu sēņu cepurītēs un pārkaisi ar sieru. Cep 20 minūtes, līdz pildījums skaisti uzburbuļojis un zeltains.
Sēņu mērce ar tomātiem
Kad visi jau izpriecājušies ar gailenēm krējuma mērcē, var izmēģināt citādu sēņu mērci. Tajā var likt arī pēdējos tomātus, kas, iespējams, nav padevušies īsti skaisti.
20 minūtes
4–6 personām
500 g bērzlapju
500 g tomātu
100 g kūpināta cūkas speķa
1 sīpols
2 daiviņas ķiploka
½ ne pārāk asas čili pāksts
1 tējk. malta koriandra
1 tējk. cukura
½ tējk. sāls
dažas bazilika lapas
1. Tomātus noblanšē, nomizo un sagriez gabalos. Sēnes notīri un sagriez strēmelēs. Sīpolu smalki sagriez, ķiploku un čili sīki sakapā.
2. Speķi sagriez mazos kubiņos un dziļā pannā sacep, līdz tam iztek tauciņi. Tajos liec sīpolu, ķiploku, čili, koriandru un karsē tik ilgi, līdz pannas saturs sāk brīnišķīgi smaržot.
3. Pievieno sēnes un cep vēl 5 minūtes. Tad pieliec tomātus, baziliku, cukuru un sāli. Samaisi, uzvāri un turpini vārīt, kamēr tomāti sašķīst un veido biezu, aromātisku mērci. Pasniedz ar makaroniem vai biezām maizes rikām.