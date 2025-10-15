Recepte burgeru mīļiem, kuri novērtē gan garšu, gan vietējo kvalitāti
Arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā apvienot veselīgu uzturu ar gardu un vienkārši pagatavojamu ēdienu. Burgers ir viens no tiem ēdieniem, kas garšo gan bērniem, gan pieaugušajiem, un to pavisam viegli var pagatavot arī veselīgi, izmantojot kvalitatīvas, vietējās sastāvdaļas. Lai iedvesmotu gatavot mājās sabalansētas maltītes, veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Ezerkauliņi” piedāvā gardu vistas burgera recepti ar svaigiem kāpostu salātiem.
“Mēs “Ezerkauliņos” ticam, ka īsta garša nāk no vietējiem produktiem. Atbalstot veselīga uztura kustību “Ēstprieks”, mēs ikviens ne tikai palīdzam Bērnu slimnīcas pacientiem saņemt garšīgu un sabalansētu ēdienu, bet arī iedvesmojam ģimenes domāt par uztura kvalitāti ikdienā. Ir svarīgi runāt par veselīgu uzturu un izvēlēties vietējos produktus, jo tas veido labus ēšanas paradumus jau bērnībā un iegulda nākotnes veselībā. Labam ēdienam nevajag daudz – ja sastāvdaļas ir svaigas un kvalitatīvas. Mēs aicinām nogaršot šo uzturvielām bagāto burgeri: kraukšķīga un sulīga kotlete, mīksta un maiga bulciņa, kā arī sulīgi “Ezerkauliņi” kāpostu salāti ar burkāniem, kas garšos ikvienam burgeru mīlim,” stāsta “Ezerkauliņi” zīmolvedības un komunikācijas projektu vadītāja Laura Kļaviņa.
Vistas filejas burgers ar kāpostu salātiem ar burkāniem
Sastāvdaļas:
- 400 g vistas filejas
- 1 ēdamkarote sinepju
- 2 ēdamkarotes majonēzes
- 6 ēdamkarotes “Ezerkauliņu” kāpostu salāti ar burkāniem
- 2 svaigas salātlapas
- 2 ēdamkarotes saldās čili mērces (pēc izvēles)
- 1 tējkarote sviesta
- ½ tējkarotes Kajennas piparu
- sāls pēc garšas
- 2 ēdamkarotes skābā krējuma
- 4-5 ēdamkarotes rīvmaizes
- 4-5 ēdamkarotes kviešu miltu
- 1 ola
- 2 burgemaizes
Pagatavošanas gaita:
- Filejas izklapē un sagriež pēc iespējas smalkāk līdz rupja maluma maltās gaļas konsistencei. Visu liek bļodā, pievieno sinepes, majonēzi, sāli un Kajennas piparus. Visu samīca kopā ķepīgā masā.
- Vienā bļodiņā sakuļ olu, otrā ber rīvmaizi, trešajā ber miltus. No gaļas veido saujas lieluma kotletītes. Vispirms tās apviļā miltos, tad olā, pēc tam rīvmaizē. Cep uz sakarsētas pannas olīveļļā no abām pusēm zeltainas.
- Atsevišķā bļodiņā sagatavo salātus. Kāpostus ar burkāniem sajauc kopā ar krējumu. Garšvielas un sāli nepievieno, jo salāti jau ir gana gardi.
- Burgermaizes pārgriež uz pusēm, iekšpuses apziež ar sviestu un apcep uz pannas zeltainas.
- Kārto burgeri. Uz apakšējās maizītes uzsmērē 1 tējkaroti saldās čili mērces, tad liek salātlapu, salātus, kotleti, salātus, atlikušo mērci, un visu noslēdz ar augšējo bulciņu.
Kustība “Ēstprieks” tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija” ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Līdz 3. novembrim norisinās visaptveroša ziedošanas un izglītošanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem, tostarp “Ezerkauliņi”, ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com