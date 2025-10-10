Ābolu sezona: Mārtiņš Sirmais par vecajām un jaunajām šķirnēm, ko izmantot virtuvē
Āboli ir viens no senākajiem un daudzveidīgākajiem augļiem, kuru vēsture sniedzas tūkstošos gadu. Pavārs Mārtiņš Sirmais dalās savās pārdomās par ābolu šķirnēm un to izmantošanu kulinārijā, atklājot dažādus veidus, kā izbaudīt šo rudens augli.
Par to, kurš auglis īsti vainojams paradīzes zaudēšanā, domas dalās, taču, daudzuprāt, tas bijis ābols – viens no senākajiem zināmajiem augļiem ar tūkstošiem gadu garu vēsturi. Pa Zīda ceļu tas no Āzijas atceļojis līdz Eiropai, kur piedzīvojis dažādas pārmaiņas: ābeļu potēšana piekopta jau Senajā Romā. Mūsdienās varam baudīt gan vecās šķirnes no Latvijas neatkarības pirmsākumiem, gan jaunās, modernās – perfektus, cietus, sulīgus ābolus. Kā pilnām mutēm izgaršot šī rudens ābolu sezonu, iesaka Rimi Gardēdis Mārtiņš Sirmais.
5000 dažādu raksturu
“Kopš Eiropā pa Zīda ceļu ienāca pirmie āboli, katrs ir kaut ko potējis un adaptējis, un rezultātā šodien pasaulē ir ap 5000 ābolu šķirņu. Latvijā ir gan veci ābeļdārzi, kuros aug ‘Cukuriņš’, ‘Baltais Dzidrais’, ‘Antonovka’, ‘Rudens Svītrainais’, gan jauni, kuros vispopulārākais ir Lietuvā radītais ‘Auksis’. Īsti lielmeistari ābolu šķirņu selekcionēšanā ir poļi, kuriem ir īpašas šķirnes pašu patēriņam un īpašas – eksportam. Populāras ābolu šķirnes tiek radītas visā pasaulē: ‘Granny Smith’ nāk no Austrālijas, ‘Golden Delicious’ – no ASV, ‘Fuji’ – no Japānas. Šie pēdējie ir īsti bestselleri – globālas importa šķirnes, perfekti sabalansēti, ideāli āboli. Es gan teiktu – drusku bez rakstura,” pārdomās dalās Mārtiņš Sirmais.
Lai nu kā, pirmos ābolus noteikti vajag saēsties svaigus! Agros ābolus veikalā nevar nopirkt, jo tie nav ilgdzīvotāji. Toties cietos rudens un ziemas ābolus var glabāt līdz pat pavasarim, ja ir labs pagrabs, un ne vien ēst svaigus, bet arī izmantot kulinārijā. Ābols ir viens no retajiem augļiem, ko ir ieteicams likt ledusskapī. Ja ābolus uzglabā pagrabā, tie ik pa laikam jāpakustina un jāizšķiro, jo viens bojāts ābols var sabojāt visus pārējos.
Ābolu sezonas repertuārs – no cepeša līdz desertam
Kādus ābolus izvēlēties gatavošanai? Pavārs teic – sortiments ļoti mainās, tāpēc uz šo jautājumu atbildēt viennozīmīgi ir grūti. Nereti cilvēkus vada klišejas, ka, piemēram, kārtīgus zefīrus var uztaisīt tikai no ‘Antonovkas’ vai povidlu – lēni gatavotu stingras konsistences ievārījumu no augļu vai ogu biezeņa ar garšvielām – no ‘Rudens Svītrainā’. Tomēr aprobežoties ar šādiem priekšstatiem nozīmē sevi ierobežot. Dažādu ēdienu pagatavošanai var izvēlēties dažādus ābolus un atrast tos, kuri visvairāk lutina garšas kārpiņas.
Vismaz reizi ābolu sezonā vajadzētu izbaudīt tādus gardumus kā ābolu plātsmaize ar skābo krējumu un kanēli, tarte ar āboliem vai cepti veseli āboli, kas var būt ne vien deserts, bet arī lieliska piedeva cūkas cepetim.
Ko vēl ir vērts izmēģināt šoruden? Piemēram, povidlu – kaut ko līdzīgu ābolu biezenim, ko bagātina anīss, kanēlis, krustnagliņas un citas garšvielas, kā arī dažādas piedevas, piemēram, rozīnes. No povidlas var gatavot pankūkas, to var izmantot kā cepeša mērci. No āboliem var gatavot ķīseli, sulu, sīrupu, ar ko glazē cepešus. Garda uzkoda ir žāvēti āboli. Mārtiņos un Ziemassvētkos ne vienā vien virtuvē smaržo ar āboliem pildīts vistas vai zoss cepetis. Āboli lieliski iederas sautējumos, un kaltēti āboli ir izcila sastāvdaļa sautētu kāpostu katlā.
Pagaidām mazāk novērtēts ābolu produkts ir Latvijas ražotāju darināts ābolu sidrs. Palēnām modē nāk arī ābolu etiķis vai tāds jauns produkts kā ābolu sidra etiķis. Šie produkti maltītei var piešķirt jaunas, pārsteidzošas garšas nianses.
“Liekas – ābols ir tāda pašsaprotama lieta, bet mēs esam aizmirsuši ar to savā virtuvē lepoties. Rudens ir īstais laiks, kad par to atcerēties!” aicina Rimi Gardēdis Mārtiņš Sirmais.
Tarte Tatin jeb apgrieztā ābolkūka
Sastāvdaļas 2 porcijām:
5 āboli;
100 g sviesta;
100 g pūdercukura;
400 g kārtainās mīklas;
3 anīsa zvaigznītes;
3 kanēļa standziņas.
Pagatavošana
Ābolus nomizo un sagriez četrās daļās, izgriez serdes un liec citronūdenī, lai neoksidējas.
Sagatavo pannu, kuru liksi cepeškrāsnī. Uzsildi to uz plīts un izkausē tajā pūdercukuru, pakāpeniski pievieno sviestu, visu laiku maisot, līdz veidojas karamele. Karamelei pievieno zvaigžņu anīsu un kanēļa standziņas.
Kārto ābolus pannā ar karameli vienā kārtā. Mīklu izrullē 4 cm biezumā tik lielu, lai tā nosegtu pannu, klāj to pāri āboliem un liec cepeškrāsnī 190 grādos uz 20 minūtēm.
Kad kūka izcepusies, ļauj tai 10 minūtes atdzist un apgriez pannu otrādi uz šķīvja vai dēlīša, lai mīkla būtu apakšā.