Neticami! Šis dzēriens mazina vēlmi vakaros ēst
Laiks iet gulēt, bet kuņģis nav mierā un domas par ēdienu nedod mieru? Iespējams, īsta izsalkuma nemaz nav - pietiek ar malku krustnagliņu ūdens, kas nomierina nakts rūkšanu vēderā, veicina gremošanu un sniedz citus negaidītus ieguvumus.
Pagatavot ūdeni ar krustnagliņām ir pavisam vienkārši: ieberiet apmēram tējkaroti kaltētu krustnagliņu puslitrā karsta ūdens un ļaujiet ievilkties apmēram desmit minūtes. Pēc tam izkāsiet krustnagliņas un dzēriens ir gatavs.
Ārsts Ēriks Bergs savā "Instagram" kontā skaidro, ka krustnagliņās esošais eugenols darbojas kā dabisks nomierinošs līdzeklis, kas atslābina nervu sistēmu. Atslābināšanās veicina kvalitatīvāku miegu - tā vietā, lai dotos uz ledusskapi, jūs jau būsiet ceļā uz gultu.
Turklāt krustnagliņas satur daudz mangāna - viena tējkarote nodrošina apmēram 55% no ieteicamās dienas devas. Šis minerālvielu stabilizē cukura līmeni asinīs, samazinot krasas svārstības un ar tām saistīto tieksmi pēc uzkodām. Kad cukura līmenis asinīs ir stabils, izsalkuma sajūta un vēlme pēc saldumiem samazinās.
2019. gadā žurnālā "BMC Complementary Therapies and Medicine" publicēts pētījums parādīja, ka 2. tipa diabēta pacientiem, kuri 30 dienas lietoja krustnagliņu ekstraktu, retāk tika novērots cukura līmeņa pieaugums pēc ēdienreizēm.
Krustnagliņu ūdens arī veicina gremošanu. Krustnagliņu eļļas aktīvā viela eugenols jau gadsimtiem pazīstama kā dabisks līdzeklis pret sliktu dūšu un gremošanas traucējumiem.
Lai gan pagaidām ir maz pētījumu, kas tieši apstiprinātu saikni starp krustnagliņām (vai eugenolu) un gremošanas uzlabošanos, eksperti norāda, ka nelielos daudzumos krustnagliņu eļļa nav toksiska.
Tāpēc krustnagliņu ūdens ir dabisks veids, kā mazināt vēdera pūšanos, smaguma sajūtu vai diskomfortu pēc ēdienreizes - īpaši pirms gulētiešanas. Ja jums ir kuņģa čūla, šis dzēriens var būt noderīgs arī tad.
Brazīlijas pētījums, kas veikts 2021. gadā, liecina, ka krustnagliņu eļļa aizsargā kuņģa audus no baktērijām, kas saistītas ar čūlu veidošanos, raksta "HealthDigest".