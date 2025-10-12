Sensacionāla atgriešanās pēc 120 gadiem: biologi nespēj noticēt tam, ko ieraudzīja novērošanas kamerā mežā
Nesen fotokamera, kas bija uzstādīta jaguāru novērošanai Meksikas dienvidos, iemūžināja kaut ko pilnīgi negaidītu: mazu trusīti.
Kā raksta "DailyGalaxy", sākumā tas izskatījās pēc parasta grauzēja, taču jo ilgāk pētnieki iedziļinājās attēlā, jo vairāk tas viņus mulsināja. Tas nebija vienkārši trusis - tas bija Omiltemi trusis, suga, kas tika uzskatīta par izmirušu jau vairāk nekā 120 gadus.
Šis atklājums iezīmē dramatisku sen aizmirstas sugas atgriešanos un atver jaunu lappusi dabas aizsardzības zinātnē.
Izdevums norāda, ka pēdējo reizi Omiltemi trusis ticis oficiāli novērots 1904. gadā. Taču tagad, biologiem Fernando Ruizam-Gutjerresam un Hosē Alberto Almasanam-Katalānam, šis atklājums bija īsts brīnums - jo patiesībā viņi bija uzstādījuši fotokameras jaguāru izpētei.
"Kad mēs ieraudzījām ierakstu, bijām ļoti apjukuši. Viņš bija tik mazs, salīdzinot ar pārējiem dzīvniekiem," dalījās Ruiss-Gutjerress un piebilda, ka sākumā viņi domājuši, ka tā varētu būt pavisam cita suga.
Pēc vēsturisko ierakstu izpētes un ekspertu atzinuma pētnieki apstiprināja savus secinājumus. Ekologs Almasans-Katalāns apstiprināja, ka uz uzņemtajiem kadriem redzams reti sastopamais omiltēmi trusis.
Neskatoties uz prieku par šīs sugas atkārtotu atklāšanu, Omiltemi truša nākotne joprojām ir neskaidra. Tā dzīvotne ir ne tikai ierobežota, bet arī pastāvīgi apdraudēta.
Meksikas Vides ministrija klasificē šo sugu kā apdraudētu. Tai nepieciešami īpaši apstākļi, lai izdzīvotu. Omiltemi trusis dzīvo galvenokārt augstkalnu skujkoku mežos, un tā vientuļais, nakts dzīvesveids padara to īpaši ievainojamu.
Kā norāda Ruiss-Gutjerress, ņemot vērā populācijas mazo skaitu, šī suga saskaras ar sarežģītu cīņu par izdzīvošanu.