Adele uz sešiem mēnešiem bija pazudusi. Beidzot atklāts viņas noslēpumainās prombūtnes iemesls
Adele ir viena no šī brīža lielākajām pasaules zvaigznēm, tomēr dziedātāja nav redzēta jau pusgadu. Kopš pagājušā gada, kad noslēdzās viņas Lasvegasas rezidentūras šovi, mūziķe ir ievērojami pieklususi.
Adele ir pazudusi no sabiedrības redzesloka. Pēc ārkārtīgi veiksmīgajiem divus gadus ilgajiem rezidentūras šoviem Lasvegasā, kas noslēdzās pagājušā gada novembrī, Adele lielākoties ir dzīvojusi ļoti noslēgti.
Visa 2025. gada laikā dziedātāja ir parādījusies publiski vien divas reizes - janvārī un aprīlī, kad kopā ar savu līgavaini sporta aģentu Riču Polu viņa tika manīta basketbola komandas Losandželosas “Lakers” spēlēs. Tiek ziņots, ka viņa regulāri apmeklē “Pinky Ring Lounge” bāru Lasvegasas “Bellagio” viesnīcā – ekskluzīvu kokteiļu vietu, ko izveidojis dziedātājs Bruno Marss un kas raksturota kā “unikāls kokteiļu salons, ko radījis izklaidētājs tavas izklaides priekam”.
Fani jutās satriekti, kad 37 gadus vecā dziedātāja pagājušā gada vasarā paziņoja par plāniem doties “lielā atpūtā no mūzikas”. Desmit koncertu sērijas laikā Minhenē viņa auditorijai sacīja: “Es jūs neredzēšu ļoti ilgu laiku. Man vajadzīgs atpūtas brīdis – pēdējos septiņus gadus esmu būvējusi sev jaunu dzīvi, un tagad vēlos to dzīvot,” popzvaigznes teikto citē izdevums “The Mirror”.
Sarunā ar Vācijas raidorganizāciju ZDF Adele piebilda: “Mana ‘degvielas tvertne’ šobrīd ir diezgan tukša. Man nav nekādu plānu attiecībā uz jaunu mūziku. Es vēlos lielu pauzi pēc visa šī, un, šķiet, gribu kādu laiku nodarboties ar citām radošām lietām. Ziniet, es mājās vispār pat nedziedu. Cik gan tas ir dīvaini?”
Adeles rezidentūras šovi Lasvegasā
Izskanējusi informācija, ka dziedātāja šobrīd apzināti izvairās no publicitātes un iespējams apsver domu kļūt par skolotāju. Kāda viņas bijusī skolasbiedrene atklāja, ka laikā, kad abas mācījās slavenajā skatuves un radošās mākslas skolā “The BRIT School” Kroidonā, Londonas dienvidos, Adele nedomāja tikai par popzvaigznes karjeru: “Mēs nebijām tur, lai kļūtu slaveni, mēs bijām tur, jo mīlējām mūziku. Adele mīlēja mūziku un dziedāšanu, bet viņa vēlējās kļūt par skolotāju – un, manuprāt, pat ne obligāti par mūzikas skolotāju.”
“Bet tad zvaigznes sastājās labvēlīgi viņai kā māksliniecei. Kāda draudzene viņai izveidoja “MySpace” kontu un augšupielādēja demo ierakstus, un no turienes viss sākās. Atceros, nākamajā nedēļā viņas kontā jau bija 25 000 sterliņu mārciņu avanss. Tas bija neprātīgi.”
Adele un Ričs Pols
2021. gadā iznākušajā televīzijas raidījumā “An Audience With Adele” dziedātāja atzina, ka reiz sapņojusi kļūt par skolotāju, un aizkustināta slavēja savu pasniedzēju Makdonaldas jaunkundzi – “foršu un iedvesmojošu pedagoģi”, nezinot, ka viņa tobrīd sēž skatītāju rindās.
Savukārt 2022. gadā, atbildot uz fanu jautājumiem Losandželosā, Adele atklāja: “Ja es nebūtu kļuvusi par dziedātāju, domāju, ka būtu angļu literatūras skolotāja. Es noteikti izmantotu savu aizraušanos ar literatūru tajā, ko daru. Es vēlētos, kaut būtu devusies uz universitāti un guvusi šo pieredzi, bet es to izdarīšu attālināti ar pasniedzēju. Tas ir mans plāns 2025. gadam – iegūt šo kvalifikāciju.”