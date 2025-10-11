Attiecības starp 61 gadus veco aktieri Bredu Pitu un 32 gadus veco juveliermeistari Inesi de Ramonu aizsākās 2022. gadā.
Holivudas aktieris Breds Pits un viņa mīļotā Inese de Ramona sper nākamo soli abu attiecībās
Holivudas aktieris Breds Pits un juveliermāksliniece Inese de Ramona pēc trīs gadu draudzības ir spēruši nākamo soli abu attiecībās - abu uzsākuši dzīvot kopā.
To žurnālam "People" pavēstīja kāds aktiera draugs. Tāpat viņš norādīja, ka "abi kopā ir ļoti laimīgi un Breds iekļauj Inesi visos savos ceļojumu plānos". Attiecības starp 61 gadus veco aktieri un 32 gadus veco juveliermeistari aizsākās 2022. gadā, neilgi pēc Pita skaļās šķiršanās no aktrises Andželīnas Džolijas.
Kopš tā laika Pits un Ramona vairākkārt redzēti kopā, tostarp uz sarkanā paklāja Venēcijas kinofestivālā, britu "Grand Prix" sacīkstēs un Holivudas filmu pirmizrādēs. Inese bieži pavada Pitu arī viņa darba braucienos, tostarp preses tūrē filmai “F1: The Movie”. Pārim pietuvināts avots norāda, ka "Inese vēlas būt viņam līdzās, un viņa aktierim ir kā morāls balsts, jo sevišķi šovasar, kad mūžībā devās aktiera māte".