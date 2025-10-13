Veido kraukšķīgas gaļas bumbiņas un sulīgas frikadeles, kas kūst mutē!
Maltās gaļas bumbiņas ar gurķu mērci
Veido kraukšķīgas gaļas bumbiņas un sulīgas frikadeles, kas kūst mutē!

Ja meklē ideju ātrām, sātīgām un ģimeniskām maltītēm, tad maltās gaļas bumbiņas un  frikadeles ir īstā izvēle. Tās ir viegli pagatavojamas, daudzveidīgas un piemērotas gan ikdienas vakariņām, gan svētku galdam. Turklāt Tu vari tās pielāgot savai gaumei – ar dažādām garšvielām, mērcēm un piedevām.

Sulīgas frikadeles ikdienas zupai vai otrajam ēdienam


Lai iegūtu patiesi sulīgas frikadeles, izvēlies kvalitatīvu maltās gaļas maisījumu – piemēram, cūkgaļu un liellopu gaļu vienādās proporcijās. Pievieno sīpolu, ķiploku un nelielu daudzumu piena vai krējuma, lai masa būtu mīksta un aromātiska. Ja vēlies maigāku garšu, vari iemaisīt arī nelielu sauju auzu pārslu vai baltmaizes drupaču. Frikadeles lieliski iederas dārzeņu zupā vai tomātu mērcē – tās sniedz bagātīgu garšu un piešķir ēdienam sātu. 


Kraukšķīgas gaļas bumbiņas krāsnī vai pannā


Ja vēlies ko īpašu, izmēģini maltās gaļas bumbiņas krāsnī – tās kļūs zeltaini brūnas un kraukšķīgas. Sajauc malto gaļu ar olas dzeltenumu, garšvielām un sieru, izveido mazas bumbiņas un cep 180°C temperatūrā aptuveni 20 minūtes. Pasniedz ar tomātu, sēņu vai krējuma mērci, kā arī ar makaroniem, rīsiem vai kartupeļiem. Šādi ēdieni noteikti kļūs par iecienītu ģimenes maltīti!


Vienkārši un gardi


Frikadeles un maltās gaļas bumbiņas ir īsts klasikas piemērs – sātīgas, gardas un vienmēr aktuālas. Gatavo tās ar mīlestību, eksperimentē ar garšvielām, un Tu redzēsi, ka vienkāršs ēdiens var kļūt par īstu mājas garšu simbolu.
 

