Valgas dzīvnieku patversmes pastāvēšana atkal neskaidra
“Varjupaikade MTÜ”, kas sniedz dzīvnieku patversmes pakalpojumus Valgā, nesen nosūtīja atlaišanas paziņojumus saviem darbiniekiem.
Tas nenozīmē, ka patversme noteikti aizvērs durvis, jo būs jauns konkurss, informē “Lõuna-Eesti Postimees” reportieris Tīts Loims.
Dzīvnieku patversmes nākotne pierobežas pilsētā jau sen ir apšaubīta. Informācija par to, ka tai draud slēgšana, pirmo reizi parādījās pagājušā gada vasarā. Toreiz pašvaldība plānoja pasūtīt pakalpojumu no Tartu patversmes, jo tas ļautu ietaupīt līdzekļus, taču pēc vietējo iedzīvotāju protestiem sāka meklēt veidus, kā turpināt sniegt pakalpojumu Valgā.