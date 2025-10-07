Rudens ražas sakņu dārzeņu un cūkgaļas krūtiņas ragū ar āboliem
Silti, aromātiski un mājīgi sautējumi ir ideāls ēdiens vēsā rudens vakarā, kad gribas sasildīties un iepriecināt ģimeni ar garšīgu un veselīgu maltīti. Garda sautējuma pamatā ir kvalitatīvas sastāvdaļas – veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītāja “Rēzeknes Gaļas Kombināts” sulīgā cūkgaļas krūtiņa, kas lieliski sader ar sezonas sakņaugiem, pikanto čorizo un pat āboliem, veidojot sildošu garšu un vitamīnu kokteili, kas iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos.
“Katru reizi, kad redzam, kā mūsu produkts pārtop gardā ēdienā, tas mums ir kā kompliments. Jo ēstprieks sākas ar kvalitatīvu izejvielu. Priecājamies, ka mūsu produkti var kļūt par daļu no radošām receptēm. Cūkgaļas krūtiņa ir viens no produktiem, kas izceļas ar bagātīgu garšu un ir lieliski piemērots sātīgiem rudens ēdieniem,” stāsta “Rēzeknes Gaļas Kombināts” tirdzniecības, mārketinga nodaļu vadītāja Dina Freiberga.
Rudens ražas sakņu dārzeņu un cūkgaļas krūtiņas ragū ar rudens āboliem
Sastāvdaļas:
- 1 gb saldais kartupelis
- 200 g seleriju sakne (vai pastinaka sakne)
- 200 g burkāni
- 200 g kolrābji
- 100 g sīpoli
- 200 g topinambūri
- 200 g mazie šampinjoni
- 200 g zaļie āboli
- 500 g cūkgaļas krūtiņa no “Rēzeknes Gaļas Kombināts”
- 200 g Chorizo desa
- 300 g siers maskarpone
- Iemīļotās garšvielas (piemēram, kartupeļu garšviela)
- Svaigas timiāna lapiņas
- Eļļa cepšanai
- Sāls pēc garšas
Pagatavošanas gaita:
- Cūkgaļas krūtiņu bez ādas un chorizo desu sagriež gabaliņos, liek pannā, pievieno eļļu un apcep līdz gaļa ir apbrūnējusi;
- Lielās šķēlēs un daiviņās sagriež sakņu dārzeņus (burkānus, kolrābjus, sīpolus, topinambūrus, selerijas sakni);
- Pievieno apceptajai gaļai visus sagrieztos dārzeņus un nesagrieztus šampinjonus, un savu iecienīto garšvielu, piemēram, kartupeļu garšvielu;
- Visu sautē ar vāku uz lēnas uguns vismaz 30 minūtes, pievienojot nedaudz ūdeni un sāli līdz gaļa un dārzeņi ir kļuvuši mīksti;
- Kamēr viss sautējas, sarīvē ābolu un pievieno to sautējumam, visu kārtīgi apmaisa un turpina sautēt.
- Pasniedz karstu ar maskarpones sieru un svaigām timiāna lapiņām.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” tika dibināta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu (BSF), Bērnu slimnīcu un “Maxima Latvija”. Tās mērķis ir papildus valsts budžeta nodrošinātajai pacientu ēdināšanai ar atbalstītāju palīdzību piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem vienmēr garšīgas un daudzveidīgas maltītes, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzmanību pievēršot vietēji audzētiem un ražotiem produktiem.
“Rēzeknes Gaļas Kombināts” ir viens no atbildīgajiem uzņēmumiem Latvijā, kas atbalsta “Ēstprieks” un palīdz nodrošināt pilnvērtīgas un gardas maltītes Bērnu slimnīcas pacientiem. Pateicoties partneru atbalstam, ievērojami uzlabojusies gan bērnu, gan vecāku apmierinātība ar slimnīcā piedāvātajām maltītēm – aptaujas rāda, ka tā pieaugusi gandrīz trīs reizes.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com