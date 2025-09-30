Latvijas depozīta sistēmā parādījusies jauna funkcija, kas iepriecinās daudzus
Latvijā šoruden taromātos plānots vēl plašākā mērogā ieviest iepakojuma depozīta maksas pārskaitīšanu uz bankas kontu.
Par to informē SIA "Depozīta iepakojuma operators" (DIO) valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
"Depozīta maksas pārskaitīšana uz bankas kontu ir solis, kas parāda, kā depozīta sistēma kopumā attīstās līdzi laikam un sabiedrības paradumiem," atzīmē Stūrītis, piebilstot, ka šoruden plānota šādas iespējas ieviešana plašākā mērogā.
Vairāk informācijas par sistēmas ieviešanu plašākā mērogā uzņēmumā viņš pagaidām neatklāja.
DIO sadarbībā ar veikalu tīklu "Elvi" 2025.gada jūnijā sāka pilotprojektu, kura ietvaros 53 veikalu tīkla "Elvi" taromātos iedzīvotāji depozīta maksu var izvēlēties saņemt bankas kontā, izmantojot "Swedbank" izstrādāto "dPays" risinājumu.
SIA "Elvi Latvija" informē, ka trīs mēnešu laikā, kopš "Elvi" veikalos esošajos taromātos ir iespējama naudas atmaksa kontā, iedzīvotāji šo iespēju ir izmantojuši aptuveni 3500 reižu, uz bankas kontiem pārskaitot vairāk nekā 10 000 eiro. Naudas ieskaitīšanu kontā izvēlas aptuveni 3% darījumu.
Kompānijas valdes locekle Laila Vārtukapteine norāda, lai arī pārliecinoši populārākais depozīta maksas atgūšanas veids vēl aizvien ir drukāta kupona atprečošana taromātam blakus esošajā veikalā, risinājums, kas ļauj naudu atgūt bankas kontā, lēni, bet stabili iekaro arvien lielāku klientu loku.
Vārtukapteine min, ka ierasto depozīta kuponu atprečošanas risinājumu biežāk izvēlas bērni un seniori, kamēr naudas atmaksu kontā biežāk izvēlas ekonomiski aktīvi iedzīvotāji darbspējas vecumā.
Viņa pauž, ka līdz ar plašāku šīs sistēmas ieviešanu visos depozīta taromātos, naudas atmaksas funkcionalitāte kļūs vēl populārāka.
LETA jau vēstīja, ka Latvijā depozīta sistēma dzērienu iepakojumiem sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Valsts vides dienests konkursā dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu uz septiņiem gadiem nolēma uzticēt DIO.
DIO pagājušajā gadā strādāja ar 26,11 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 10% un sasniedza 1,851 miljonu eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2020.gadā, un tā pamatkapitāls ir 124 500 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), AS "Iterum" (12,05%), SIA "Cido grupa" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).
"Elvi Latvija", kas darbojas kā franšīzes devējs, apgrozījums pērn bija 5,868 miljoni eiro, kas ir par 7,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga divas reizes un bija 231 887 eiro.
Kompānija reģistrēta 2010.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,003 miljoni eiro. "Elvi Latvija" pieder SIA "Fortis VM" (66,88%), kuras īpašnieki ir Imants Rendenieks (88%), Vita Rendeniece (9%) un Igors Kozlovskis (3%), kā arī Rendeniekam (33,05%) un SIA "Realto Capital" (0,07%).