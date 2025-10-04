Iepakojums uzpūties: vai tas vienmēr nozīmē, ka gaļa ir sabojājusies?
Veikalos pircēji nereti sastopas ar fasētiem gaļas produktiem, kuru iepakojums ir uzpūties. Vai tas vienmēr nozīmē, ka gaļa ir sabojājusies, vai arī iemesls var būt kas cits?
Fasētas gaļas un gaļas produktu uzpūtušies iepakojumi bieži vien izraisa aizdomas un jautājumus pircēju vidū, raksta "MTV Uutiset".
Saskaņā ar Somijas pārtikas kvalitātes speciālistes Seijas Pihlajaviitas teikto, iepakojuma uzpūšanās, piemēram, maltajai gaļai vai citiem gaļas izstrādājumiem, var būt saistīta ar aizsarggāzes izmantošanu.
"Ja produkta organoleptiskās īpašības ir normālas, tad tas ir drošs lietošanai pēc termiskas apstrādes," viņa norāda.
Tomēr uzņēmuma "HKFoods" kvalitātes nodaļas vadītāja Anne Paloranta uzsver: viennozīmīgas atbildes šajā jautājumā nav, jo konkrētu produktu bez apskates novērtēt ir grūti.
"Iepakojums var uzpūsties dažādu iemeslu dēļ - piemēram, ja izmantots pārmērīgs daudzums inertas gāzes, kuras apjoms tehnisku iemeslu dēļ plastmasas iepakojumā var nedaudz atšķirties," viņa skaidro.
Kā atpazīt sabojātu produktu?
No otras puses, kā norāda Seija Pihlajaviita, izteikta iepakojuma uzpūšanās visbiežāk ir saistīta ar gāzu veidošanos mikroorganismu darbības rezultātā, piemēram, ar oglekļa dioksīdu.
"Šādos gadījumos nav ieteicams produktu atvērt vai lietot uzturā. Ja šāds iepakojums pamanīts veikalā, par to jāziņo veikala darbiniekiem - informācija tālāk tiek nodota ražotājam," iesaka Pihlajavita.
Ja pircējs pamana uzpūtušos iepakojumu savā ledusskapī, bet derīguma termiņš vēl nav beidzies, ieteicams sazināties ar ražotāju.
Anne Paloranta piekrīt, ka iepakojuma uzpūšanos var izraisīt arī pārmērīga baktēriju attīstība.
"Šādos gadījumos bojājošo mikrobu daudzums parasti ir tik liels, ka sabojāto produktu var noteikt jau pēc organoleptiskajām īpašībām - piemēram, pēc nepatīkama aromāta," skaidro eksperte.