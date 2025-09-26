Garšīgi
Šodien 10:27
Kafijas kēksiņi
azo kēksiņu pagatavošanas variācijas ir nebeidzamas. Šoreiz klāt pieliktā maltā kafija un karamelizētais cukurs piešķirs mokas garšu.
Gatavošanas laiks: 35 minūtes
Sastāvdaļas
-
250 ml ūdens
-
250 g pūdercukura
-
125 g sviesta
-
2 ēd. k. kakao
-
0.5 ēd. k. sodas
-
2 ēd. k. maltas kafijas
-
225 g miltu
-
2 olas
Pagatavošana
1. solis
Pannā lej ūdeni un cukuru, lēni maisi uz vidējas uguns līdz cukurs ir izšķīdis. Pievieno masai sviestu, kakao, sodu, kafiju un uzvāri. Pavāri 5 minūtes un tad noliec malā atdzist.
2. solis
Kad masa atdzisusi tajā iemaisi olas un miltus, rūpīgi samaisi. Pildi formiņās un cep 20 minūtes 180 grādos. Liec malā atdzist.
Recepte tapusi sadarbībā ar De'Longhi