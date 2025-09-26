Kafijas kēksiņi
foto: Pexels.com
Kafijas kēksiņi

azo kēksiņu pagatavošanas variācijas ir nebeidzamas. Šoreiz klāt pieliktā maltā kafija un karamelizētais cukurs piešķirs mokas garšu.

Gatavošanas laiks: 35 minūtes

Sastāvdaļas

  • 250 ml ūdens

  • 250 g pūdercukura

  • 125 g sviesta

  • 2 ēd. k. kakao

  • 0.5 ēd. k. sodas

  • 2 ēd. k. maltas kafijas

  • 225 g miltu

  • 2 olas

Pagatavošana

1. solis

Pannā lej ūdeni un cukuru, lēni maisi uz vidējas uguns līdz cukurs ir izšķīdis. Pievieno masai sviestu, kakao, sodu, kafiju un uzvāri. Pavāri 5 minūtes un tad noliec malā atdzist.

2. solis

Kad masa atdzisusi tajā iemaisi olas un miltus, rūpīgi samaisi. Pildi formiņās un cep 20 minūtes 180 grādos. Liec malā atdzist.

Recepte tapusi sadarbībā ar De'Longhi

