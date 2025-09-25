Igaunijas iedzīvotāji atraduši oriģinālu veidu, kā cīnīties ar Spānijas kailgliemežiem: "Un cilvēki patiešām ir ieinteresēti"
Divi Igaunijas iedzīvotāji savā pagalmā izvietojuši pīļu baru un nosaukuši to par "P-komando". Izrādījies, ka šīs pīles ir ļoti ēdelīgas un, cita starpā, apēd arī Spānijas kailgliemežus - kaitēkļus, kas nodara būtisku postu ne tikai Igaunijas, bet arī Latvijas dārziem un dabai.
Kā ziņo "Reporter", projekts patiesībā pilda nopietnu misiju. Indijas skrējējpīles un muskuspīles Murastes ciemā ir pazīstamas ar savu ēdelību. Tās spēj apēst gan arbūzu, gan kaitēkļus, kas posta Igaunijas dārzus - Spānijas kailgliemežus.
Draugi Martins Viljasaars un Henrijs Jaska savās mājās pieņēmuši šķirnes pīles, kuru iecienītākā barība ir milzu kailgliemeži. Pīles pašas atrod gliemežus, bet, ja tos iepriekš ieliek barotavās, tās ēd tos bez apstājas.
Tagad Martins Viljasaars un Henrijs Jaska ir gatavi kopā ar savām pīlēm palīdzēt arī citiem, kuri cieš no gliemežu uzlidojuma.
"Visi mums jautā: kā var izīrēt pīles. Mēs noteikti pie tā ķersimies. Mēs jau reģistrējām vietni "pardirent.ee". Pašlaik tur vēl nekā nav. Sešu dienu laikā šī ideja izplatījās sociālajos tīklos neticami ātri, un cilvēki tiešām ir ieinteresēti. Mēs ļoti ceram, ka vismaz Harku pagastā izdosies izglābt dārzus no gliemežiem," stāsta Martins Viljasaars.
Ideja ieviest pīles, kas ēd gliemežus, radās no nepieciešamības - Spānijas kailgliemeži bija sākuši masveidā iebrukt Igaunijā. Šie kaitēkļi iznīcina gandrīz visu, kas aug dārzā. Igaunijas iedzīvotāji savas gliemežēdāju pīles sauc par "P-komando". Jā, jūs sapratāt pareizi - runa ir par pīlēm, nevis par policijas specvienību.