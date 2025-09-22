Tieši tagad ir pēdējais brīdis: apkures sistēmu apkope
Astronomiskais rudens jau gandrīz sācies, tāpēc, ja vasarā tas nav pagūts, tieši tagad ir pēdējais brīdis pārbaudīt katlus, tīrīt skursteņus, sagādāt malku un izvērtēt, vai pienācis laiks modernizēt esošo risinājumu.
Apkures apkope ir obligāta
Lai apkures sistēma saglabātu savus tehniskos parametrus un kalpotu nevainojami tai paredzēto laiku, apkures iekārtas tehniskajai apkopei jāpievērš īpaša uzmanība, nereti piesaistot speciālistus. Paši ražotāji mudina apkopi veikt ne retāk kā vienu reizi gadā. Turklāt ražotāja garantijas saistības ir spēkā, ja iekārtai regulāri tiek veikta tehniskā apkope. Ja laikus veic remontu, tad būtiski samazinās remontdarbu izmaksas. Lai nesamazinātu iekārtas efektivitāti un tās paredzēto darbības laiku, ieteicams vērsties pie profesionāļiem.
Apkures katlu tehniskā apkope
Regulāra apkope ne tikai palīdz izvairīties no bīstamām situācijām, bet arī ietaupa naudu, kā arī spēj pat divkāršot katla darbības mūžu.
Malkas apkures ierīču apkope
Podiņkrāsnis, mūrēti kamīni un citu veidu malkas apkure joprojām ir bieži sastopama Latvijā, un tās šarms slēpjas gan mājīgajā siltumā, gan tradicionālajā rituālā, kas savieno ar gadalaiku ritumu. Vasarā ieteicams pārbaudīt skursteņa stāvokli, izvērtēt vilkmes spēku un, ja nepieciešams, veikt dūmvada mehānisku tīrīšanu, piesaistot sertificētu skursteņslauķi. Jāpievērš uzmanība arī dūmvada savienojumu un revīzijas lūku blīvumam, jānovērtē krāsns vai kamīna virsmas tehniskais stāvoklis, vai nav plaisu, apmetuma nobirumu vai citādu bojājumu. Tāpat nedrīkst aizmirst pārbaudīt vārstu darbību, durtiņu eņģes un hermētiskumu – ja nepieciešams, durtiņu blīvējuma virves jāatjauno, lai nodrošinātu pareizu sadegšanas procesu un novērstu dūmgāzu ieplūšanu telpā. Ne mazāk svarīga kā pašas ierīces tehniskā kārtība ir savlaicīgakvalitatīvas malkas sagāde. Tikai sausa malka nodrošina augstu siltumatdevi un rada mazāk piesārņojošu kvēpu, kas savukārt pagarina gan ierīces, gan skursteņa mūžu un uzlabo kopējo drošību.
Granulu katla apkope
Granulu katls ir ērts un mūsdienīgs risinājums, kas apvieno dabīgu kurināmo ar automatizētu darbību. Tomēr arī šāda sistēma prasa regulāru apkopi, un vislabāk to veikt vasarā pirms jaunās apkures sezonas. Katla apkope ietver degkameras, siltummaiņas, pelnu tvertnes un granulu padeves mehānisma tīrīšanu, kā arī dūmgāzu ventilatora un aizdedzes sistēmas pārbaudi. Jāpārliecinās, ka darbojas visi sensori un vadības bloki, un nav uzkrājies pārāk daudz kvēpu vai aizsērējumu. Svarīgi arī izmantot kvalitatīvas granulas, tās ne tikai nodrošina labāku siltumatdevi, bet arī pasargā iekārtu no pāragras nolietošanās. Visdrošāk, ja apkopi veic sertificēts meistars, kas pārzina konkrēto sistēmu.
Ūdensapgādes sistēmu apkope
Kas attiecas uz ūdensapgādes sistēmām, tad arī šai sistēmai ir mezgli, kuriem ir jāveic apkope, piemēram, hidroforam vienu reizi 3 mēnešos jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpapildina gaisa spiediens membrānas gaisa pusē. Karstā ūdens uzsildes boileriem reizi gadā jāveic tilpnes tīrīšana un jāmaina magnija anods, kas tilpni pasargā no korozijas.
Elektriskās apkures apkope
Reizi gadā nepieciešama pārbaude arī elektriskajai apkurei. Jānovērtē vadības bloki, sensori, termostati un vadu savienojumi, kā arī jāizvērtē pieslēguma jauda un drošinātāji. Lai novērstu pārkaršanu vai kļūmes, apkopi ieteicams uzticēt elektriķim ar pieredzi apkures automatizācijā.
Gāzes katla apkope
Vienreiz gadā ražotājfirmas pilnvarotai personai ir jāveic degļa apkope un nepieciešamības gadījumā dūmgāzu koriģēšana. Tāpat būtu jāpārbauda gāzes apvalka stāvoklis un hermētiskums. Noteikti jāiztīra katla dūmgāzu ejas no izdedžiem un kvēpiem, kas radušies degšanas periodā. Jāpārbauda dūmgāzu vilkme dūmvadā. Dažādas kompānijas piedāvā degļu apkopes un remontdarbus pēc rūpnīcā apgūtas programmas.
Veselīgāks mikroklimats mājās visu gadu
Pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās visbiežāk izmantotais apkures veids Latvijā ir centralizētā siltumapgāde. Tā nodrošina siltumu lielākajai daļai mājsaimniecību un sabiedrisko ēku. Tās būtiskākā priekšrocība ir piegādes nepārtrauktība, drošība un ērtības. Iedzīvotājiem nav jāraizējas par kurināmā iegādi, malkas sagatavošanu, krāsns kurināšanu vai skursteņa tīrīšanu.
“Mūsdienu siltummezgli automātiski pielāgojas āra gaisa temperatūrai, ļaujot vasarā saglabāt apkures režīma iespēju gaidīšanas režīmā. Tas ir piemēroti Latvijas klimatam, kad gan pavasarī, gan brīžiem arī vasarā iespējamas krasas temperatūras svārstības, piemēram, dienā +15–20 °C, bet naktī temperatūra nokrīt zem +8–10 °C,” stāsta Rīgas Siltuma speciālisti. Automatizēta apkure pasargā mājokli no atdzišanas zem komforta līmeņa, kad no rītiem iedzīvotājiem jāsalst vai pašiem jādomā par telpu piesildīšanas risinājumiem. Toties tad, kad siltummezgls ir iestatīts automātiskā režīmā, apkure ieslēdzas tikai tad, kad āra gaisa temperatūra noslīd zem noteiktās robežvērtības (piemēram, +8–10 °C). Ja telpas atdziest, uz logiem un sienām rodas kondensāts, kas var veicināt pelējuma veidošanos, samazina ēkas ilgmūžību un atsevišķos gadījumos var būt par cēloni arī veselības problēmām. Tāpat arī atdzisušu ēkas konstrukciju uzsildīšana prasa vairāk siltumenerģijas, nekā uzturot komforta temperatūru telpās. Tādējādi, uzturot minimālu temperatūru, ilgtermiņā tiek ietaupīti gan resursi, gan izmaksas.
Siltumsūkņa uzstādīšana un apkope
“Vasara ir labākais laiks siltumsūkņa uzstādīšanai, jo šajā periodā apkure nav nepieciešama, tādējādi dzīves komforts netiek traucēts,” stāsta Siltumsūknis.lvpārstāve Tatjana Aptere. Laikapstākļi lielākoties ir labvēlīgi un ļauj veikt darbības ārā. Piemēram, bloka pamatnes sagatavošanu un, ja nepieciešams, komunikāciju rakšanas darbus. Montāžas speciālisti ir brīvāki un spēj to paveikt efektīvāk, īsākos termiņos, negaidot labvēlīgus laikapstākļus. Taču tas nenozīmē, ka to nevar veikt arī citā gadalaikā, jo prakse rāda, ka ēku būvniecība notiek visu gadu. Lai izvairītos no iespējamiem darbības traucējumiem, svarīgi ir pirms sezonas veikt visaptverošu pārbaudi un apkopi. Atkarībā no siltumsūkņa veida, veicamie darbi mazliet atšķiras. Gaiss–gaiss siltumsūkņiem svarīgi iztīrīt un izmazgāt gaisa filtrus un attīrīt āra un iekšpuses bloku radiatorus no putekļiem, putekšņiem un citiem nosēdumiem. Gaiss–ūdens un zemes siltumsūkņiem papildus būs jāveic darba šķidrumu plūsmas un spiedienu un izplešanās trauku pārbaude, gluži tāpat kā citu veidu apkures sistēmās, kā arī jāveic vispārējs darbības tests dažādos darba režīmos.
Modernās alternatīvas
Mūsdienās ir pieejamas daudzas dažādu risinājumu un atbalsta programmas, kas ļauj būtiski uzlabot dzīves komfortu un samazināt ēku enerģijas patēriņu. Vasara ir īstais laiks, kad modernizēt apkures sistēmu, neziedojot komfortu. Var nomainīt esošos apkures avotus, uzstādot gaiss–gaiss siltumsūkni, vai papildināt sistēmu ar modernu gaisa–ūdens siltumsūkni. Atšķirībā no citiem siltuma avotiem siltumsūkņi spēj nodrošināt arī dzesēšanu, kas ļauj tos sākt izmantot nekavējoties, arī vasaras tveicē. Automātiskās vadības iespējas sniedz iespējas izmantot un vadīt vairākus apkures avotus un pārslēgties starp tiem automātiski pie iepriekš noteiktiem apstākļiem.