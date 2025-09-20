Vērtīgi padomi, īsti cilvēki un iedvesma - “Māja Laukos” rudens numurā!
Rudens ir pienācis ar vēsākiem rītiem, nesteidzīgāku ritmu un sajūtu, ka pienācis laiks sakārtot gan dārzu, gan mājokli un arī savu iekšējo pasauli. “Māja Laukos” rudens numurs piedāvā praktiskus padomus, īstus cilvēku stāstus un iedvesmu dzīvei laukos, lai tā būtu ne tikai praktiska un ilgtspējīga, bet arī skaista un baudāma ik dienu.
Rudens numurā iepazīstinām ar lauku sētu pie Tukuma - “Mazburku” saimniecību, kur saimniece Gunta kopā ar ģimeni apvieno vīnogu audzēšanu, aitkopību un bioloģiskā vīna darītavu. Viņas stāsts ir par drosmi, radošumu un spēju iedzīvināt vidi, kur daba un cilvēks dzīvo saskanīgā ritmā.
Ielūkojamies arī Mazajā Mežotnes pilī, kur iespaidīga ēka gleznainās Lielupes krastā kļuvusi par pasākumu vietu ar izjustu gaumi. Restaurācijas darbi, vēsturiskais konteksts un saimnieces skatījums uz nākotni – šis ir iedvesmojošs piemērs tam, kā Latvijas muižas var dzīvot mūsdienīgi.
Tīnūžos satiekam brīnišķīga dārza saimnieci Inesi, kura lauku īpašumu pārvērtusi par vietu, kur ziedi nav tikai dekorācija, bet arī dvēseles mierinājums. Viņas dārzs ir kā skaista savvaļas pļava, kur katrs stūrītis iedvesmo un pārsteidz ar krāšņumu.
Praktiskajā sadaļā – rudenī veicamie darbi dārzā, no pēdējiem apgriešanas darbiem līdz ziemciešu pārstādīšanai. Piedāvājam arī padomus zāliena un augļu koku kopšanai.
Šajā numurā iepazīstinām ar arhitektu skatījumu un viedokli par to, kā mainījusies latvieša māja laika gaitā, ko nozīmē tradīcijas un kā tā atspoguļojas arhitektūrā. Tāpat aplūkojam mūsdienu virtuves plānošanas risinājumus, lai telpa būtu gan ērta darbam, gan patīkama ikdienai.
Lai saglabātu rudens veltes ilgāk, iedvesmojies no veidiem, kā radoši saglabāt dārza labumus burkās un saldētavā. Papildus mācīsim medījuma gaļas receptes, kas sasildīs vēsos rudens vakaros, turklāt būs viegli pagatavojamas ikvienam.
Un, protams, vietējo stāsti: “Silakakti” Bauskas pusē ar sakoptu ainavu, atbildīgu saimniekošanu un godpilnu attieksmi pret vēsturi, kā arī “Brušvīti” pie Papes, kur savvaļas zirgi un dabas simbioze rada pavisam harmonisku vidi. Savukārt moderna interjera cienītāji īpaši novērtēs stilīgo lauku sētu “Irbītes” Plakanciemā.
Šis ir numurs lasītājam, kuram svarīgas ir saknes, telpas jēga un dzīves ritms, kas nav mākslīgi uzspiests, bet dabiski izdzīvots. “Māja Laukos” rudens numurs aicina apstāties, pārdomāt un ar cieņu saimniekot savā vidē.