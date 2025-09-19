Latvijā izaudzēts neticami liels arbūzs
Ar priecīgiem jaunumiem vietnē "Facebook" dalījusies Lāsma Kadiķe - viņai saimniecībā izdevies izaudzēt neticami lielu arbūzu.
"Mūsu šī gada eksperiments- cik lielu arbūzu varam izaudzēt. Rezultāts priecē- 45.54 kg. Nākošgad eksperimentu turpināsim!" vietnē "Facebook" norāda Lāsma. Sieviete arbūzus audzē ne pirmo gadu un viņas saimniecība atrodas 30 minūšu attālumā no Rīgas, virzienā Rīga- Iecava.
Daudzi iedzīvotāji par Lāsmas iespaidīgo veikumu pauduši apbrīnu, vaicājot kā tik lielu arbūzu vispār var izaudzēt. Uz ko Lāsma atbildējusi, ka "precīzas receptes nav - ir nepieciešama pareizā šķirne un veiksme". Saimniece norāda, ka šajā gadījumā viņa izmantoja lielo arbūzu šķirni "Caroline Cross", un atklāj, ka kultūraugu audzējusi siltumnīcā.
Alvils pauž, ka šis, iespējams, varētu būt jebkad lielākais Latvijā izaudzētais arbūzs. Bet Kristīne dalījusies ar sevis audzētiem arbūziem, kas izmēra ziņā ir reizes četras mazāki nekā Lāsmas veikums. "Nevar salīdzināt ar maniem abolīša izmēra arbūziem," smejot pauž sieviete.