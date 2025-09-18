Liepas, egles, hortenzijas - LVM kokaudzētavās turpinās dekoratīvo stādu izpārdošana
Četrās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavās turpinās Latvijā audzētu, kvalitatīvu un sala izturīgu dekoratīvo stādu rudens izpārdošana ar atlaidi līdz pat 90%. Strenču, Kalsnavas, Valmieras un Smiltenes kokaudzētavās vēl pieejamas hortenzijas, liepas, egles, ozoli un citi dekoratīvie stādi par īpašām cenām.
Izpārdošanas laikā Kalsnavas, Smiltenes un Valmieras kokaudzētavās rit arī akcija “Izroc pats”, kas ļauj interesentiem pašiem izrakt ierobežotu kailsakņu sortimentu, maksājot tikai vienu eiro par stādu. Stādu izrakšana, lāpstas, transports un cits nepieciešamais stādu izrakšanai un pārvešanai jānodrošina pašiem!
Lai arī lielākā daļa stādu izpārdoti jau pavasarī, tomēr kokaudzētavās arvien var atrast kāroto. Meklējot konkrētus stādus, interesenti aicināti doties uz tuvāko kokaudzētavu vai sekot līdzi aktuālajai informācijai LVM tīmekļvietnē, kur pieejama aktuālā informācija par konkrētās kokaudzētavās pieejamajiem stādiem.
Gleznaina liepu aleja no Kalsnavas kokaudzētavas
Ja ir vēlme ierīkot liepu aleju, tad ir īstais laiks doties uz Kalsnavas kokaudzētavu, kur vēl pieejami Parastās liepas Tilia cordata un Holandes liepas Tilia x vulgaris stādi, kas izaugot sasniedz 18 līdz 25 metru augstumu. Liepas priecē ar ziedošiem ziediem jūnijā un jūlijā. Vērts atminēties, ka parastās liepas zaļajām lapām piemīt izteikta sirdsveida forma.
Hortenziju valdzinājums Strenču kokaudzētavā
Līdz pat vēlam rudenim savos dārzos var stādīt dažādu šķirņu hortenzijas, kas atšķiras ar savu ziedēšanas laiku, ziedkopu un krāsojumu – kāda no tām plaukst balta, krāsojas rozā līdz tumši sarkanam, bet cita – zaļa vai maigi rozā. Atkarībā no šķirnes, mainās arī hortenziju augstums – tas var sasnieg apmēram vienu metru līdz pat 3 metrus. LVM Strenču kokaudzētavā pieejamas ap 20 dažādām hortenziju šķirnēm, kā piemēram, ‘Fraise Melba’, ‘Graffiti’, ’Mojito’, ’Rastede’, ’Skyfall’, ’Sundae Fraise’ un citas.
Hortenzijas ieteicams stādīt saulainā vietā, skābā kūdrā. Stingri kāti un lielas ziedu “galvas” veidojas , ja tās tiek kārtīgi laistītas un mēslotas. Rudens izpārdošanas laikā hortenzijas Strenču kokaudzētavā pieejamas par īpašu maksu: 8 un 9,60 eiro.
Valmieras kokaudzētavā – hortenziju košums un ozolu spēks
Arī Valmieras kokaudzētavā pieejamas dažādu šķirņu hortenzijas. Turklāt tikai šajā kokaudzētavā vēl pieejami parastā ozola Quercus robur stādi, kas jau sasnieguši 1,5 augstumu. Ozola stādus interesenti var izrakt paši.
Ozoli izaug līdz 45 metru augstumam un var sasniegt pat 1500 gadu vecumu. Vislabāk šie koki aug smilšmāla vai māla augsnēs.
Zaļojoša egle Ziemassvētkiem vai dzīvžogam no Smiltenes kokaudzētavas
Smiltenes kokaudzētava jau rudenī aicina domāt par gadu mijas svētkiem, sarūpējot savā piemājas pagalmā vai dārzā augošu egli, kas svētkos un ikdienā turpinās priecēt vēl gadu desmitiem. Kokaudzētavā pieejamās parastās egles šķirnes ‘Ohlendorffii’ augstums var sasniegt 2 līdz 4 metrus, bet platums – līdz pat 2 metriem. Tā izceļas ar savu konusveida formu un blīvo zarojumu.
Parasto egli stāda labi ielabotā augsnē, vislabāk izmantot skujkokiem paredzēto augsni. Stāda tik dziļi, kā augs jau ir audzis podā – ne seklāk, ne dziļāk. Pirmajā gadā pēc pārstādīšanas jārūpējas par pietiekamu augsnes mitrumu. Ja izvēlēta augstāka eglīte, tad to vērts piesiet pie atbalsta mieta, lai vējš to pārlieku nekustinātu un egle varētu labāk ieaugties.