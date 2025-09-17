Vai daba galīgi aptrakusi? Iedzīvotāja septembra vidū mežā atradusi meža zemenes
Ar neparastu novērojumu vietnē "Facebook" dalījusies Dace - viņa 14. septembrī mežā atradusi meža zemenes.
"Sēņu mežā nav, bet var panašķoties ar zemenītēm," norāda sieviete. Vairāki iedzīvotāji par šo atradumu pauduši sajūsmu un norāda, ka "tas esot brīnums", bet Inga pauž, ka mežā vēl joprojām atrodamas arī meža avenes. Tikmēr sēņotāji lepni atrādījuši savus sēņu groziņus, paužot, ka mežā sēnes esot, tikai jāprot tās atrast.
Jautāts, vai šāda dabas parādība septembrī ir uzskatāma par neparastu parādību, LU Boloģijas fakultātes Augu fizoloģijas katedras vadītājs profesors Ģederts Ieviņš atbild sekojoši. "Kultivētajām zemenēm ir īpašība, ka tās uzzied neatkarīgi no dienas garuma. Tās sauc par remontānajām zemenēm. Acīmredzot, tāda iespēja ir arī savvaļas zemenēm (meža zemenēm Fragaria vesca). Būs kāda dabiska mutācija," Jauns.lv norāda profesors.
Jāpiemin, ka meža zemenes ir plaši izplatītas Ziemeļamerikā un Eirāzijā. Tās atrodamas mežos, mežmalās, krūmājos, skraja zelmeņa pļavās un atmatās un upju krastu nogāzēs. Parasti meža zemenes Latvijā zied maijā un jūnijā, bet augļi nobriest jūnijā un jūlijā.