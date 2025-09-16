Atklās Latvijā pirmo Meža terapijas taku
SIA “Rīgas meži”, sadarbojoties ar vadošajiem Latvijas meža terapijas speciālistiem, ir izveidojuši unikālu piedāvājumu vides izglītības centra “EkVidO” apmeklētājiem – Latvijā pirmo Meža terapijas taku.
Tā ir veidota ar dažādiem vides elementiem un uzdevumu aprakstiem, kas ļauj ikvienam – vienatnē vai kopā ar ģimeni vai draugiem – doties pastaigā, atpūsties, izbaudīt dabas mieru un atgūt spēkus.
“Meža terapijas taka ir mūsu vēlme pārvērst ilgtspējības mērķus dzīvē — radīt vidi, kur daba kļūst par atjaunošanās telpu ikvienam. Ar šo maršrutu mēs ne tikai papildinām “EkVidO” centra piedāvājumu, bet arī veidojam ilgtspējīgu risinājumu, kas atbilst uzņēmuma stratēģijai — rūpēties par dabas daudzveidību, nodrošināt pieejamību un kalpot sabiedrībai. Šī taka ir kā tilts starp cilvēku un mežu, mūsu ieguldījums iedzīvotāju labbūtībā,” uzsver Anita Skudra, “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja.
Sestdien, 20. septembrī, no 10.00 līdz 16.00 notiks Meža terapijas takas atklāšanas pasākums. Tā laikā paredzētas piecas meža terapijas sesijas dažādām mērķgrupām – ģimenēm ar maziem bērniem, ģimenēm ar pusaudžiem un pieaugušajiem. Sesijas vadīs pieredzējuši meža terapijas pavadoņi no SIA “Meža terapija”.
“Mūsu mērķis ir dot cilvēkiem iespēju iepazīt meža terapijas praksi, dodoties tajā kopā ar sertificētu meža terapijas pavadoni. Dalībnieki uzzinās, kādi ir ieguvumi no prakses un varēs pieredzēt, kā daba iedarbojas uz viņu labsajūtu”, norāda Laura Sarkanābola, SIA “Meža terapija” vadītāja, pirmā sertificētā meža terapijas pavadone Latvijā.
Līdztekus meža terapijas sesijām apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un “EkVidO” vides izglītības aktivitātēs, kā arī iepazīt centra darbību un baudīt skaisto apkārtējo dabu.
Kas ir meža terapija?
Meža terapija ir brīvdabas terapijas metode, kas palīdz stiprināt un atjaunot cilvēka veselību – psihoemocionāli, garīgi, sociāli un fiziski. Tā ir piemērota dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Sesijas parasti vada sertificēts speciālists, izmantojot dabā balstītas aktivitātes un radošus uzdevumus.
Vides izglītības centrā “EkVidO” izveidotā taka ļaus apmeklētājiem pašiem iziet maršrutu, izpildīt tajā iekļautos uzdevumus un smelties dabas mieru un harmoniju. Taka veidota, ievērojot vides pieejamības principus – pieturvietu apraksti papildināti ar tekstu Braila rakstā un pieejami arī audio formātā. Tā vienlaikus respektē teritorijas dabas vērtības un ainavu.
Takas garums vienā virzienā ir aptuveni pusotrs kilometrs, un maršrutā izveidotas piecas pieturvietas, kurās, izmantojot dažādas maņas, iespējams pētīt dabu, nomierināt prātu un gūt pozitīvas emocijas.
Plānojot takas izglītojošo saturu un vides objektus, “Rīgas meži” konsultējās ar Latvijas Meža terapijas biedrību un tās vadošajiem speciālistiem.
“Terapeitiskās meža takas ļauj piedzīvot dabu citādāk un atgādina, ka ikdienā piedzīvotā vienkāršība saiknē ar dabu dod iespēju atjaunoties gan fiziski, gan psihoemocionāli. Mēs esam daļa no dabas un ikdienas steigā bieži aizmirstam par šo saikni, kas ir liela spēka, drosmes un paļāvības avots,” uzsver biedrības vadītāja Inga Dreimane.
Jaunā Meža terapijas taka pēc atklāšanas būs brīvi pieejama ikvienam vides izglītības centra “EkVidO” apmeklētājam. Par takas uzturēšanu ikdienā rūpēsies SIA “Rīgas meži”.
Par SIA “Rīgas meži”
“Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par apm. 63 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.
Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.
Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.
“Rīgas meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. Uzņēmums ieguvis starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.