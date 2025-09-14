Dāliju izstādē apskatāmas vairāk nekā 400 dažādas šķirnes - īpaša uzmanība sviesta dālijām
Latvijas Nacionālajā dabas muzejā tika atklāta dāliju izstāde, kur šogad bija apskatāms rekordliels šķirņu skaits – vairāk nekā 400 dažādu veidu ziedu. To daudzveidība un neparastās krāsu kombinācijas pārsteigušas pat pašus selekcionārus, bet īpašu uzmanību šoreiz izpelnījušās dzeltenās jeb tā dēvētās sviesta dālijas, vēsta 360TV Ziņas.
Audzētāji stāsta, ka šis tonis kļuvis īpaši populārs kāzu floristikas nozarē. Ja iepriekš dominēja baltie un rozā toņi, tad tagad aizvien biežāk izvēlētas tieši dzeltenās dālijas. Speciālisti prognozē, ka tuvākajos gados modē būs arī oranžie un korāļu toņi.
Dāliju klāsts izstādē bija ļoti plašs – no sīkiem, tikai pāris centimetru lieliem ziediņiem līdz pat iespaidīgām šķirnēm, kuru diametrs sasniedz 35 centimetrus. Floristi atgādina, ka mazās bumbveida dālijas vāzē var saglabāties pat nedēļu, ja vien tiek pasargātas no saules un caurvēja.
Šī gada laikapstākļi kopumā bijuši labvēlīgi dāliju audzēšanai. Dažos dārzos lietainā sezona radījusi problēmas, taču citviet augi, pateicoties smilšainai augsnei, jutušies labi. Ja rudens saglabāsies silts, ziedēšanas laiks varētu turpināties līdz pat pirmajām salnām.
Izstādē prezentētas arī vairākas jaunas šķirnes, kuru radīšanai selekcionāriem nepieciešami vairāki gadi. Viena no jaunumiem ir samtaini sarkana dālija ar četrām krāsu niansēm, kas nosaukta par godu priekšlaikus aizgājušajam māksliniekam Andrejam Lihtenbergam.