FOTO: dabai humors nav svešs - sociālos tīklus sajūsmina kāda "pieklājīga" sēne
Sociālajos tīklos plašu iedzīvotāju ievērību izpelnījusies kāda visnotaļ "pieklājīga" sēne.
"Vilnītis pieklājīgais. Tēvs ar māti viņam mācīja, ka ieraugi sēņotāju ir jāpaklanās. Tikai aizmirsa norādīt uz kuru pusi..." pie publicētā fotoattēla vietnē "Facebook" norāda Inese. Foto daudzos izraisījis sajūsmu un daudzi norādījuši, ka vilnītim "vējš svārciņus papūta uz augšu".
"Pagriezies, pagriezies - tūlīt tevi griezīs!" norāda Ināra, iztēlojoties kādas pārdomas šobrīd varētu notikt sēnes prātā. Mudrīte norādījusi, ka arī dabai humors nav svešs, bet Sandra nodēvējusi vilnīti par meža Merilinu Monro. Ilonda norādījusi, ka šādu sēni jau roka neceļas griezt, bet Ņina savās domās ir skarbāka un norāda, ka "katrs redz to, ko vēlas saredzēt".
Arī citi sēņotāji sociālajos tīklos dižojušies ar saviem sēņu foto, aicinot sēņotājus nenogulēt šo laiku. Piemēram, Māris dalījies ar kolorītu baraviku foto, kurā nelielā attālumā viena no otras aug astoņas baravikas. "Kāda jauka ģimenīte!" norāda Jūlija. Bet Santa norāda, ka viņai tā nekad nav paveicies un sēnes no viņas bēg. "Labi, ja gadās viena, bet arī tā parasti ir tārpaina..." gaužas sieviete.