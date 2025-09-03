"Nopļāvu. Sieva sit krustā" - vīrieša stāsts, kas uzrunājis daudzus
Stādaudzētava "Dreiliņu stādi" nesen saņēma e-pasta vēstuli, kas piesaistījusi daudzu uzmanību. Droši vien tāpēc, ka vīrietim visi jūt līdzi.
Dārzkopji zina, lai izaudzētu skaisto stādiņu, hortenziju, ir jāiegulda daudz laika, mīlestības un rūpju. Patiesībā, kā jau ar katru stādiņu. Tāpēc tie dārzkopim ir prieks un acuraugs. Un daudzi sapratīs, ka, ja bez atļaujas tiem kaut kas tiek nodarīts, dusmas ir grūti savaldīt.
Te nu ir stāsts par kādu e-pasta vēstuli, ko nedaudz pēc plkst. deviņiem sestdienas vakarā saņēma stādaudzētava “Dreiliņu stādi”. Uzņēmums lietotnē "Threads" raksta: "Saņēmām e-pastu: "Vajadzīgi trīs hortenziju stādi, vai svētdienā var nopirkt? Ja iespējams nopirkt, zvaniet un braukšu pakaļ. Nopļāvu. Sieva sit krustā." Noslēguma uzņēmums piebilst: "Cerēsim, ka kungam viss kārtībā!’”
"Threads" ieraksts jau izpelnījusies vairāk nekā 700 "patīk", tikai apliecinot, ka daudzi jūt līdzi vīrietim, kurš izmisis meklējis risinājumu.