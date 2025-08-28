Kur Jūrmalā baudīt sezonas garšas un tirgus atmosfēru
Sezonas garšu laikā meklējam vietas, kur iegādāties vietējo zemnieku produkciju – svaigus dārzeņus, augļus, zaļumus un citas izejvielas, lai gatavotu mājās gan salātus un siltās maltītes, gan arī ievārījumus, marinādes vai kaltējumus ziemas krājumiem. Taču tirgus nav tikai iepirkšanās vieta – tā ir arī iespēja sasildīties ar karstu dzērienu, satikt paziņas un izbaudīt dzīvīgo atmosfēru. Jūrmalā darbojas vairāki tirgi un tirdziņi, katrs ar savu raksturu un īpašo noskaņu.
Senākais un, iespējams, vispazīstamākais ir Bulduru tirgus, kas darbojas jau kopš 1908. gada. To daudzi atceras no bērnības stāstiem – kā vietu, kur vienmēr atradās svaigi dārzeņi, tikko cepta maize un gardumi ikdienas priekam. Šodien tirgus saglabā šo senlaicīgo šarmu, vienlaikus piedāvājot plašu vietējo ražotāju produkciju un izsmalcinātas delikateses. Īpašs valdzinājums rodams arī tirgus kafejnīcās – tās ir lieliska pieturvieta nesteidzīgai maltītei vai kafijas tasei rosīgajā atmosfērā. (Meža prospekts 36, katru dienu 9.00–20.00, svētdienās 9.00–19.00; facebook.com/buldurutirgus)
Savukārt Kauguru centrā dzīvību piešķir Līgo Bazārs – moderns pārtikas un delikatešu tirgus, kur ikdienas un svētku galdam atradīsi gan svaigi ceptu maizi un vietējos piena produktus, gan gaļu, augļus un dārzeņus. Pieejami arī tropiskie augļi, medus, ievārījumi un pat Gruzijas virtuves gardumi, kas piešķir tirgum īpašu noskaņu. (Raiņa iela 112B, katru dienu 9.00–19.00; facebook.com/LiigoBazaars)
Pavisam citā gaisotnē sagaida Kauguru tirgus – vieta, kur jūrmalnieki iepērkas ikdienai. Šeit var atrast visu, kas aug, dīgst, noslaukts vai nokults, sākot no rudens sēņu kaudzēm līdz sezonas ogām un zaļumiem. Tirgus dzīve ir tikpat daudzkrāsaina kā piedāvājums – romu kopienas tirgotāji, draudzīgas cenas un tekstila stendi ar vējā plīvojošām modītēm veido īpašu tirgus noskaņu. (Nometņu iela 9a, katru dienu 7.00–19.00)
Un tad ir Majoru Kalnciema ielas tirdziņš, kas radies aktrises Daces Vītolas iecerē. Neliels un mājīgs, tas piedāvā citādu tirgus pieredzi – šeit pircējus uzrunā vārdā, valda brīvdienu sajūta, bet izkārtne un fasādes gleznojums atgādina par tirgus dzīves vēsturi jau kopš pagājušā gadsimta sākuma. Šis tirdziņš vairāk līdzinās draudzīgai tikšanās vietai, kur senās tirgošanās tradīcijas savijas ar šodienas atmosfēru. (Kalnciema iela 4; darba laikiem un tirgus aktivitātēm sekojiet: facebook.com/Kalnciemaiela4/)