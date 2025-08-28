Sviesta pupiņas katrā maltītē - trīs gardas receptes, lai apēstu vēl vairāk
Sviesta pupiņas ir lielisks un veselīgs dārzenis, kuru var iekļaut dažādās maltītēs. Pavārmākslas eksperte Ieva Salmane iesaka šīs gardās receptes, lai apēstu vairāk un izbaudītu šo sezonālo delikatesi!
Pākšu jeb sviesta pupiņas kaut kādā ziņā līdzinās kabačiem – tās ir ļoti ražīgas. Ar to apēšanu arī nevar vilkt garumā, jo visgardākās tās ir, kamēr vēl pākstis ir mīkstas un sulīgas, bet pupiņas tajās nav vēl izveidojušās vai ir pavisam maziņas. Lai pākstis nepāraugtu, tās jānovāc vai ik pārdienu un pupiņas arī cītīgi jāēd. Lūk, receptes, kas palīdzēs apēst vairāk!
Kas jāzina par pākšu pupiņām pirms gatavošanas?
* Pākšu jeb sviesta pupiņām ir dažādas šķirnes, tāpēc tās visas nevar vārīt vienādi ilgi. Vārīšanas laiks atkarīgs gan no mizas biezuma, gan pupiņu lieluma pākstīs.
* Kad svaigās pākšu pupiņas vairs nav pieejamas, šajās receptēs der arī saldētās. Tās uzreiz ber sālsūdenī un novāri vai iztvaicē.
Pākšu pupiņas ar brūninātu sviestu un mandelēm
20 minūtes
4 personām
400 g pākšu pupiņu
3 ēdk. sviesta
3 ēdk. mandeļu plāksnīšu
1 ēdk. sakapātu pētersīļu
šķipsna sāls
1. Pākšu pupiņām nogriez kātiņus un tvaicē vai vāri sālsūdenī 10 minūtes (gatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no pupiņu šķirnes, brieduma pakāpes un izmēra). Nepārvāri – pupiņām nav jābūt pilnībā mīkstām. Nosusini un paturi siltumā.
2. Pannā izkausē sviestu ar šķipsnu sāls un uz mazas uguns tajā apcep mandeles, līdz tās ir gaiši brūnas. Liec klāt pupiņas un kārtīgi izkarsē, apviļājot sviestā. Pārkaisi ar pētersīļiem un pasniedz.
Omlete ar pākšu pupiņām
15 minūtes
1 personai
100 g pākšu pupiņu
3 bekona šķēles
2 olas
50 ml saldā krējuma
1 ēdk. rīvēta cietā siera
sāls, malti pipari
1. Pākšu pupiņas notīri, sagriez nelielos gabaliņos un tvaicē vai vāri sālsūdenī 10 minūtes.
2. Bekonu sagriez strēmelēs un pannā izcep kraukšķīgu. Pieber nosusinātas pupiņas un izkarsē bekona tauciņos.
3. Sakul olas ar krējumu un pārlej bekonam un pupiņām. Uzkaisi sāli un piparus. Uz mazas uguns cep, līdz olas virspuse gandrīz sarecējusi, tad saudzīgi apgriez otrādi un uz karstās puses uzkaisi sieru. Cep vēl pusminūti, tad pasniedz.
Pākšu pupiņas saldskābā mērcē
Mērci var bagātināt vēl ar citiem dārzeņiem: kabačiem, ziedkāpostiem, brokoļiem.
20 minūtes
4 personām
300 g pākšu pupiņu
1 burkāns
400 g kārba konservētu ananasu gabaliņos
100 g gaiši brūnā cukura
3 ēdk. tomātu mērces
2 ēdk. gaišās sojas mērces
3 ēdk. ābolu etiķa
1 ēdk. cietes
2 ēdk. sakapātas kinzas
1. Pākšu pupiņas tvaicē vai vāri sālsūdenī 10 minūtes. Burkānu sarīvē smalkos salmiņos.
2. Sīrupu no ananasiem ielej katliņā. Pievieno cukuru, tomātu mērci, sojas mērci, etiķi un cieti. Samaisi un uz mērenas uguns uzvāri, nepārtraukti maisot, lai ciete nesaiet kunkuļos. Noņem no uguns un tūlīt iemaisi burkānus, lai tie izkarst.
3. Liec klāt pupiņas un ananasu gabaliņus. Pieber kinzu un samaisi. Pasniedz ar rīsiem.