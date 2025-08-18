Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz izglītojošu vakara talku kopā ar ekspertiem kailgliemežu ierobežošanai
Piektdien, 22. augustā plkst. 20.00 pie Zvejniekciema kultūras nama Saulkrastu pagastā notiks izglītojošs pasākums – vakara talka Spānijas kailgliemežu ierobežošanai. Talka plānota vakarā – laikā, kad kailgliemežu aktivitāte ir visaugstākā, – un tajā Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu un gliemežu eksperti kliedēs mītus par kailgliemežiem un dos padomus par dažādām efektīvām metodēm to ierobežošanai.
Ievada daļā Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperti un gliemežu eksperte–malakoloģe Digna Pilāte kliedēs izplatītākos mītus par kailgliemežiem, izskaidros, kā atšķirt invazīvos no vietējiem kailgliemežiem, un iepazīstinās ar zināmajām efektīvākajām un, gluži otrādi – neefektīvākajām, kailgliemežu ierobežošanas metodēm. Būs iespēja uzzināt vairāk par invazīvo Spānijas kailgliemežu uzvedību un to ietekmi uz vietējo ekosistēmu. Ikviens varēs no ekspertiem noskaidrot visus interesējošos jautājumus un padomus par Spānijas kailgliemežu ierobežošanu savā īpašumā.
“Svarīgi izmantot pareizas ierobežošanas metodes, lai neveicinātu dabas piesārņošanu (ar nepareizas koncentrācijas indēm, sāli), kā arī pareizi apsaimniekot bioloģiskos atkritumus un neizmest tos ārpus privātmāju un mazdārziņu teritorijām, lai neradītu neuzmanītus šo kaitēkļu vairošanās perēkļus. Tāpat jāapzinās, ka cīņa ar invazīvajām sugām iespējama tikai visiem kopā, jo kailgliemeži neievēro īpašumu robežas. Tomēr sākam rīkoties un esam īpaši uzmanīgi tieši katrs savā īpašumā,” saka Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska.
Pēc izzinošās daļas visiem pasākuma dalībniekiem kopā ar invazīvo sugu ekspertiem būs iespēja praktiski iesaistīties Spānijas kailgliemežu ierobežošanā, tos savācot īpašās tvertnēs un pasākuma dalībnieku izaicinājumā sverot “ražu”. Gliemežu lasīšanas vietu vai maršrutu katrs varēs izvēlēties pats. Galvenais – gliemeži svēršanai un utilizācijai ir jānodod dzīvi un bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Uzvarētājiem – pārsteiguma balvas! Savāktos eksemplārus atbilstoši ekspertu ieteikumiem utilizēs Saulkrastu novada pašvaldība.
Dalība pasākumā
Izglītojošajā pasākumā – vakara talkā aicināts piedalīties ikviens interesents, īpaši, Saulkrastu novada iedzīvotāji.
Pieteikšanās līdz 21. augustam aizpildot pieteikšanās anketu. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots.
Darba rīkus – tvertnes ar atverēm vākā, knaibles gliemežu satveršanai un darba cimdus – nodrošinās uzņēmums LIDL Latvija, atbalstot bioloģiskās daudzveidības aizsardzības iniciatīvu. Pasākuma dalībniekiem līdzi jāpaņem tikai lukturīši – eksperti iesaka izmantot pie galvas stiprināmus lukturīšus, lai neaizņemtu rokas.
Vairāk informācijas par talkas norisi: abergmane@pdf.lv
Uzziņai
Spānijas kailgliemezis ir viena no izplatītākajām invazīvajām sugām Latvijā, kas sastopams arī Saulkrastu novadā.
“Invazīvo sugu postošā ietekme uz vietējām sugām, dzīvotnēm nereti tiek vērtēta kā otrs nozīmīgākais bioloģiskās daudzveidības samazināšanas cēlonis aiz dzīvotņu iznīcināšanas. Šobrīd mēs plaši Latvijā jau sastopamies ar Spānijas kailgliemeža populācijas pieaugumu. Tā izplatība ietekmē bioloģisko daudzveidību, kā arī pārnēsā dažādus slimību ierosinātājus un rada ekonomiskus zaudējumus pārtikas ražošanā – bojā kultūraugus un dārzeņus, ietekmē izaudzētās produkcijas kvalitāti Latvijā,” norāda Pasaules dabas fonda pārstāve Agnese Bergmane.
Vakara talka kailgliemežu ierobežošanai Saulkrastos ir viens no pasākumiem iniciatīvā “Daru labu dabai” un to organizē Dabas aizsardzības pārvalde un Pasaules dabas fonds projektā LIFE-IP LatViaNature sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldību. Talku ar tehnisko aprīkojumu un dalību atbalsta uzņēmums LIDL Latvija.
Projekts LatViaNature “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.