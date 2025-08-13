Stikla siltumnīca ar Accoya koka dizaina elementiem
Stikla siltumnīca ar Accoya koka dizaina elementiem

Klasiska stikla siltumnīca ar Accoya koka dizaina elementiem – elegance, ilgmūžība un dabiskums Jūsu dārzam

Elegance un funkcionalitāte vienā siltumnīcā

Apvienojot laika pārbaudītu dizainu ar modernām inovācijām, mūsu klasiskā stikla siltumnīca ar Accoya koka dizaina elementiem piedāvā nevainojamu harmoniju starp estētiku un praktiskumu. Alumīnija rāmis un rūdīts stikls nodrošina ilgstošu izturību, bet Accoya koka detaļas piešķir dabisku šarmu un prestižu izskatu. Šis modelis ir ideāli piemērots tiem, kas vēlas siltumnīcu, kas iederēsies jebkurā dārzā un kalpos gadu desmitiem.

Kāpēc izvēlēties šo stikla siltumnīcu?

  • Ekskluzīvs dizains ar Accoya koku – augstākās kvalitātes koks ar izcilu izturību pret mitrumu un laikapstākļiem.
  • Rūdīts stikls – 4 mm drošības stikls ar maksimālu gaismas caurlaidību optimālai augu augšanai.
  • Izturīgs alumīnija rāmis – viegls, bet stabils, ar aizsardzību pret rūsu un koroziju.
  • Pielāgojamas krāsas un izmēri – pieejamas RAL krāsas un dažādi izmēri, lai perfekti iederētos Jūsu dārzā.
  • Efektīva ventilācija – jumta logs nodrošina gaisa cirkulāciju un samazina kondensāta veidošanos.
  • Vienkārša uzstādīšana – iebūvēta alumīnija pamatne un detalizētas instrukcijas ērtai montāžai.
  • Integrēta noteku sistēma – lietus ūdens novadīšanai un dārza apūdeņošanai.
  • Ekskluzīva kvalitāte par pieejamu cenu – tieši no ražotāja, bez starpniekiem.
Stikla siltumnīca vai polikarbonāta/plēves siltumnīca?

Viens no biežākajiem jautājumiem pircējiem ir – kuru siltumnīcu izvēlēties? Katram materiālam ir savas priekšrocības:

Materiāls

Kalpošanas ilgums

Gaismas caurlaidība

Plusi

Mīnusi

Stikls

30+ gadi

95%

Klasisks izskats, maksimāla gaisma, ilgmūžība

Smagāks, augstāka cena

Polikarbonāts

10–15 gadi

80–85%

Viegls, triecienizturīgs, siltumu saglabā labāk

Ar laiku dzeltē, samazinās caurspīdīgums

Plēve

1–3 gadi

70–75%

Lētākais risinājums, viegli uzstādīt un pārvietot

Īslaicīgs, regulāri jānomaina

Secinājums: ja meklējat siltumnīcu ar prestižu dizainu un kalpošanu gadu desmitiem, vislabākā izvēle ir stikla siltumnīca. Polikarbonāts vai plēve būs piemērota, ja prioritāte ir zemākas sākotnējās izmaksas.

Biežāk uzdotie jautājumi

  • Cik ilgi kalpo stikla siltumnīca? – Pareizi kopta, tā kalpo vairāk nekā 30 gadus.
  • Vai stikla siltumnīca ir droša? – Jā, izmantots rūdīts drošības stikls, kas ir daudz izturīgāks par parasto.
  • Vai iespējams pasūtīt citu izmēru? – Jā, piedāvājam pielāgojamus izmērus un krāsas pēc RAL kataloga.
  • Kāda ir atšķirība starp stiklu un polikarbonātu? – Stikls sniedz klasisku dizainu un maksimālu gaismas caurlaidību, polikarbonāts – vieglumu un labāku siltuma saglabāšanu.

Ieguldiet nākotnē ar klasisko stikla siltumnīcu – eleganci, kas saglabājas paaudzēm.

