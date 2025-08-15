Ziedu cenas Vecrīgā
Jauns.lv izpēta ziedu cenas Vecrīgā.
Noderīgi ikdienā
Šodien 07:50
FOTO: no asterēm līdz krāšņiem pušķiem - cik šobrīd maksā ziedi Vecrīgā?
Vecrīgā, kur vasaras vidū aktīvi rosās gan tūristi, gan vietējie, ziedu tirgotāji piedāvā plašu puķu klāstu – sākot no nelieliem ziedu pušķīšiem līdz iespaidīgiem kompozīciju saišķiem. Cenas ir visai dažādas, un atkarīgas gan no ziedu veida, gan no to daudzuma pušķī.
Vecrīgā iespējams iegādāties kuplos baltos liliju saišķus, vasarīgās astres, krāšņās gladiolas, kā arī dažādu krāsu rozes – no maigi rozā līdz koši sarkanām un pat krēmīgi baltām.
Tirgū netrūkst arī jau gatavu pušķu – gan nelielu un vienkāršu, gan iespaidīgu kompozīciju. Daļa pušķu ir dekorēti ar īpašu iesaiņojumu, padarot tos par gatavu dāvanu.
Par to, cik maksā katrs no šiem ziediem un pušķiem, skatieties mūsu sagatavotajā foto galerijā.