Bingo beidzot atradis mājas: vientuļā runča stāsts ar laimīgām beigām
Vēl pavisam nesen Kaķu palīdzības centrs “REMI” dalījās ar sirdi plosošu stāstu par Bingo – aptuveni piecus gadus vecu runci, kurš jau vairākus mēnešus dzīvoja būrī, vienatnē un klusumā, cerot, ka kāds viņu beidzot pamanīs un aizvedīs mājās. Pateicoties Jauns.lv publikācijai, runcis beidzot ir atradis savas mājas.
“Ar milzīgu prieku ziņojam, ka Bingo trešdienas vakarā dosies mājup! Caur Jauns.lv publikāciju viņu ieraudzīja ģimene Rīgā ar lielu pieredzi kaķu aprūpē un nolēma puikam dāvāt mierīgu dzīvi. Kā paši saka – ja viņš gribēs draudzēties, draudzēsimies; ja negribēs – mīlēsim no attāluma,” atklāj “REMI”.
Jau vēstīts, ka Bingo “REMI” aprūpē nonāca pagājušā gada decembrī – ļoti novājināts, ar jaunveidojumu sānos, būtiskiem aknu bojājumiem un strauju svara zudumu. Mēnešiem ilgi tika veikti izmeklējumi, līdz diagnosticēja leikēmiju (FeLV) – vīrusu, kas nav bīstams cilvēkiem vai suņiem, taču neļauj Bingo dzīvot kopā ar citiem kaķiem, jo tas izplatās ar siekalām un koplietojamām lietām.
Aprīlī centrs “REMI” publicēja pirmo ierakstu: “Nāve vai vientulība. Vai draudzība mūža garumā?” Tajā tika cerēts, ka kāds nebaidīsies no diagnozes un dos Bingo iespēju dzīvot mīlošās mājās, nevis būrī, veroties pa logu uz plaukstošo pavasari un citiem kaķiem otrā stikla pusē. Augusta sākumā līdzcilvēki tika uzrunāti vēlreiz, šoreiz arī caur Jauns.lv publikāciju, cerot, ka kāds ieraudzīs Bingo un dos viņam iespēju uz dzīvi īstās mājās.
Leikēmija jeb FeLV ir retrovīruss, kas pieder tai pašai vīrusu grupai, pie kuras pieder HIV. Tomēr Bingo nav bīstams ne cilvēkiem, ne suņiem, ne citu sugu dzīvniekiem, taču viņam ir stingrs aizliegums būt kopā ar citiem kaķiem, lai neizplatītu vīrusu, kas nododas ar siekalām, citiem organisma sekrētiem, asinīm, kā arī caur koplietojamiem traukiem un mantām.