Ko runā tīmeklī: "Suns nav bērns!" Vai suni obligāti jāņem līdzi, dodoties iepirkties?
Sociālajā tīklā “Threads” izraisījusies diskusija, vai ar suni pieļaujams doties uz veikalu. Linda atzīst, ka viņai ļoti nepatīk, kad ar lieliem suņiem nāk veikalā. Mazie klēpja sunīši vēl nekas, bet kad viņa redz lielos suņus, pilnīgi nevarot izturēt.
Arī pašai Lindai ir suns (vilku jauktenis), bet nekad nav ienācis prātā ar viņu doties uz “Depo” vai “Riga Plaza”. “Suns nav bērns, viņu var atstāt vienu mājās,” uzskata Linda. Komentāri cita starpā ir visai asi.
Līva atgādina par izņēmumiem: “Lūdzu, baltais suns Ņūtons ir terapijas suns, mazais suns Rota nākamais asistents. Mums ļoti bieži jāstaigā pa veikaliem, lai pie tiem pierastu, neietu klāt citiem suņiem un cilvēkiem. Vnk skaisti jāstaigā, jāmācās sēdēt un gaidīt.” Līvai pašai riebjas, ka mazus bērnus ar visiem apaviem sēdina iepirkuma ratiņos: “Tur, kur liek pārtiku. Vēl vairāk, ka sēdina iekšā grozā. Sevišķi ziemā ar dubļainiem zābakiem.”
Ieva: “Oj, mūsējam “Depo” mīļākais veikals un vienmēr tiek ņemts līdzi. Visi laimīgi, visi dzīvi, neviens nav nokosts. Gardumi paņemti, mantiņas paņemtas, komplimentus suns saņēmis un diena izdevusies.”
Agris: “Nez, kā būtu, ja tavs draugs/vīrs piektdienas vakarā ietu izklaidēties bez tevis, neesi tak bērns, vari palikt viena mājās! Tas ir labi, ja sunim ir iespēja socializēties un apmeklēt publiskas vietas/pasākumus. Un ar ko mazie suņi ir labāki par lielajiem?!”
Sabīne: “Jūs savu sievu/ draudzeni arī ar suni vienā līmenī liekat?”
Agris: “Jā, mums suņi ir ģimenes locekļi!”
Zane: “Sāksim ar to, ka visiem suņiem nepatīk trokšņi, cilvēku masas, tā ka bieži labāk atstāt mājās, nevis “socializēt”, un visi suņi nav gājuši suņu skolā.”
Linda: “Mani uztrauc: 1. Kāpēc suņiem veikalos nav uzpurņu. Suņi nav cilvēki un ir neparedzami, lai arī kā audzināti. 2. Kāpēc nevienu neinteresē, ka pieaugušajam, kurš izmanto ratiņus, vai bērnam, kurš tajos sēž, ir alerģija pret suņiem? Dzīvnieku spalvām vienmēr ir nepieciešama specifiska dezinfekcija, kuru ļoti šaubos, ka veikali ievēro. 3. Kāpēc nevar veikalos ņemt līdzi kaķus vai citus zvērus? Dzīvnieks ir dzīvnieks, veikali domāti cilvēkiem.”
Aivis: “Man ļoti nepatīk, ka ir daudz cilvēki veikalā. Varētu būt mazāk. Nesaprotu, kāpēc visai ģimenei jāiet uz veikalu, varētu tikai viens iet uz veikalu, pārejos atstāt mājās. Mājās taču var atstāt, tie ir cilvēki. Vai vispār pasūtīt visu internetā!”
Diāna: “Man tieši tāpat nepatīk brēcoši, skrienoši bērni veikalā.”
Natālija: “Sajūsminos par komentāriem, ka uz veikalu jāiet tikai ar tādu suni, kurš labi audzināts un prot veikalā uzvesties. Bet kā tad tas suns iemācīsies labi uzvesties veikalā, ja uz turieni neies? Un jā – mans suns gāja, iet un ies ar mani uz veikalu!”
Inita: “Veikals vēl salīdzinoši ir nekas, nesen bija diskusija – suns restorānā vai kafejnīcā. Man tad gribējās vēl piesaukt, lai jau atļauj arī dzemdību namā, jo taču dzims suņa ģimenes loceklis. Lai vai kā mēs gribam socializēt dzīvniekus, tomēr ir jābūt tolerancei un empātijai pret līdzcilvēkiem. P.S. Neiet runa par suņiem pavadoņiem.”
Dace: “Tieši tāpēc arī ir likumi un noteikumi, kas atļauj vai neatļauj dzīvniekus konkrētās vietās – un katrs var brīvi izvēlēties, kur iepirkties. Ja nepatīk suņi veikalā, var iet uz tiem, kur tie nav atļauti. Tik vienkārši. Un jā, suns nav bērns, bet tas ir ģimenes loceklis. Ne visi grib vai var atstāt viņu vienu mājās – īpaši, ja brauc garākā dienas maršrutā. Vienam netīk suņi, citam – bērni, bet dzīvojam sabiedrībā, kur jāprot līdzās pastāvēt.”
Māra: “Aizej, to pasaki tam, kuram suns ir pavadonis – viņa acīs! Viņam tāpēc būtu jāsēž mājās, jo Tev vienkārši nepatīk?!”
Laura: “A man drīzāk nepatīk tie mazie. Īpaši, ja tos vēl ieliek iepirkumu ratiņos. Lielie parasti labāk uzvedās kā sīkie. Man meitu reiz nobiedēja sīks kvankšķis, kurš nekožot. Es vairāk kā gadu radināju, ka ne visi suņi pretekļi. Jau sadraudzējās ar kaimiņu, omes suņiem. Vairs nemetās panikā mukt, kad ierauga. Un pavisam nesen – atkal viens kvekšķis pieskrien un sabiedē bērnu. Paldies dievam, ka meitai jau stabilāka psihe un tagad baidās tikai no viena pretekļa.”
Inese: “Man riebjas mazie mīļsunīši, kuri sēž iepirkumu ratos. Nudien neesmu dzīvnieku nīdēja, pašai divi mīļfranči, bet suns ratos, kur citi liek pārtiku, izraisa riebumu.”
Dita: “1. Nē, ne visus suņus var atstāt mājās uz ilgāku laiku, īpaši tos, kam mēdz būt nošķirtības trauksme un palikšana vienam rada lielāku stresu nekā atrašanās sabiedrībā. 2. Ja suns ir labi socializēts, uzvedas godīgi un saimnieks arī ir pie pilna saprāta, turklāt IR ļauts suni ņemt līdzi, viņam ir visas tiesības tur būt, šķobies vai nē.”
Mārtiņš: “Man gan patīk suņi veikalā. Ja draudzīgs labi audzināts suns – daudz foršāk par cilvēkiem. Tie gan ir dīvaini un neparedzami.”
Baiba: “Piemēram, “Depo” suņi ir laipni gaidīti, man neviens suns tur nav traucējis. Suns var palikt viens, bet viņam jebkura aktivitāte ir noderīga, tāpēc esmu tik par, ka suni socializē un paņem līdzi. Protams, ir otra galējība, kad redzams, ka sunim jau ir par daudz iespaidi, ka viņš elso un ir stresā, tad gan man suni ir žēl.”
Vita: “Manējai patīk veikalos, kā uzburta. Ja sunim tas rada pozitīvas emocijas un māk uzvesties, kāpēc nepaņemt līdz. It īpaši, ja pa ceļam. Tas labāk kā atstāt auto.”
Ieva: “Suns veikalā – atkarīgs no izmēra, uzvedības, veikala eju platības utml. – vēl varētu diskutēt. Bet vakar pieredzējām skatu, kur “Rimi” mazajos iepirkuma ratos tika iesēdināts suns un vadāts pa veikalu. Šis, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami – kur viens liek maizi vai banānus, tur cits suņa ķepas ar visu, kas uz tām pa ceļam salasīts.”
Zane: “Es Jums varu ieteikt neiet uz tādiem veikaliem, kur drīkst ar suņiem, un nebūs nekas pilnīgi jāiztur!”
Ilze: “Ir dažādas situācijas, kādēļ ar sunci iet uz veikalu! Mēs karstā laikā sunci nevēlamies atstāt mašīnā! Otrs – mēs nedzīvojam Rīgā! Un dažreiz ir nepieciešams braukt uz Rīgu! Mums suns, paliekot mājās, gaudo! Un gaudo jau no mazotnes – nu nepatīk viņam palikt vienam mājās! Līdz ar to viņš nāk līdzi praktiski visur! Vecs un mazs bēbis!”
Laura: “Suņi ir mīļi, man arī ļoti patīk, bet veikalā, kamēr nav suns pavadonis vai atsevišķi kastē – nav no darīt, pat ja ir mīļš.”
Katrīna: “Neesmu liela suņa saimniece, taču ne vienmēr suņu saimniekiem izdodas saplānot braucienus tā, lai nebūtu jāpiestāj veikalā, un vasarā suņus atstāt auto būtu pilnīgs neprāts.”
Kristiāna: “Tā pastaigas pēc pastaigāties nav vajadzības iet ar suni uz veikalu, bet, ja brauc kaut kur un pa ceļam vajag ieiet, tad tomēr ieiet veikalā kopā būs labāk, nekā suni atstāt karstā mašīnā vienu.”
Anete: “Ja suns mierīgs un pie pavadas, ar uzpurni, manis pēc, lai iepērkas veikalā. Pieņemu, ka par “Depo” ir runa – citur lielus suņus redzējusi neesmu.
Daniela: “”Depo” suņus var ievest, piemēram, lai paskatītos, kāda izmēra siksniņa, auto sprādzēšanās siksnas sunim derēs Nesaku gan, ka visus suņus vajadzētu vest uz iepirkšanās centriem.”
Ineta: “Servisa suns bez diskusijām. Jebkur. Attiecībā uz pārējiem – par to lemj konkrētā iestāde.”
Māra: “Neesmu sajūsmā par suņiem veikalā, bet labāk liels suns pie saites, nekā mazs iepirkuma grozā vai ratos.”
Jānis: “Es domāju, ka neviens speciāli neved suni staidzināt uz veikalu, bet, ja sanāk pa ceļam, tad ideāli, it sevišķi karstā laikā.”
Monta: “Protams ka var atstāt mājās, bet arī mēs mēdzam vienu no saviem lielajiem suņiem ņemt līdz uz veikalu, forši ka ir tādas bodes kā “Depo” un līdzīgas. Kā gan izvēlēsies to jauno, skaisto kakla rotu utt., bet tiem kam nepatīk, Jums laikam pārāk maz prieka un gaišuma dzīvē, ja esat tik īgni. Vēl nav nācies redzēt neaudzinātus lielos suņus veikalos, tāpēc iedzeriet kādu miera tējiņu un baudiet dzīvi.”
Andis: “Bija ārzemēs aktīvisti, suņu īpašnieki, uztaisījuši akciju, kur nēsāja savus 40 kg sunīšus pa veikaliem, lai paņirgātos par potēto žurku īpašniekiem. Suns ir suns – vai nu nevar neviens vai var visi. Francijā, piemēram, cilvēki iet uz pabu ar suņiem.”
Labonnnefille: “Arī UK suņi nāk līdzi ēstuvēs, tas bija arī atļauts burtiski visur Spānijā, Francijā un Itālijā. Neatkarīgi no izmēra.”
ekva: “Suns ir kā bērns, tikai labāk!!!”
Kristīne: “Man vispār riebjas suņi veikalā! Līdz nelabumam! Tāpat kā brēcoši, skraidoši bērni veikalā. Citreiz tāda sajūta, ka veikals pārtop par suņu un par bērnu izklaides vietu! P. S. Nav iebildumu pret audzinātiem bērniem, kuri veikalā neskraida, neķērc un histērijas netaisa.”
Vai veikals drīkst liegt ieeju visiem suņiem?
Zināšanai: veikals, restorāns vai cits uzņēmums drīkst liegt ieeju ar suņiem, taču ir izņēmums – servisa suņi, kas palīdz cilvēkiem ar veselības traucējumiem. Suņi pavadoņi ir speciāli apmācīti, un ir izsniegta apliecība, kas apliecina atbilstību veicamajam darbam. Pārsvarā apmāca labradorus un retrīverus, jo tiem ir izteikta vēlme izpatikt saimniekam un palīdzēt.
Cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība pārvietojoties, piemēram, neredzīgie, kopā ar suni pavadoni drīkst brīvi apmeklēt sabiedriskās vietas, iestādes un pasākumus, tātad, piemēram, veikalus, restorānus, muzejus, koncertus, kā paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 959. Izņēmums ir vietas, kur jebkurām nepiederošām personām ieeja aizliegta, piemēram, operāciju zāles, ēdināšanas uzņēmuma virtuves, militārie objekti.