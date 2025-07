Mednieki un zemju īpašnieki vienojas par sadarbību

LVM šogad izmēģināja arī kādu jaunumu – piedāvāt izsolē ne tikai medību platības, kas medību tiesību ieguvējam pēc tam uzliek par pienākumu pašam Valsts Meža dienestā reģistrēt medību iecirkni un izņemt noteikto skaitu medību atļauju, bet arī jau gatavu komplektu – medību platību kopā ar medību atļaujām. “Esam izveidojuši piedāvājumu, izdarot arī to darbu, ko parasti darīja mednieki paši. Tas darīts tāpēc, ka pēdējos gados saņēmām diezgan daudz iesniegumu no medniekiem, kuriem nav savu medību iecirkņu, taču viņi gribētu medīt LVM mežos un palīdzēt risināt tik aktuālo postījumu problēmu. Izsole bija par tiesībām slēgt medību līgumu limitēto un nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanai LVM medību iecirknī, un tā bija publiska. Atšķirībā no lielajām izsolēm te līgumu termiņš ir īsāks – divas medību sezonas.” Arī par šo izsoli interese ir ļoti liela, un vienai lotei sākotnējā summa tika pārsniegta pat vairāk nekā piecpadsmit reižu. Pagaidām šādā veidā izsolītas tikai trīs platības. Pēc izsoles rezultātiem LVM speciālisti izvērtēs, vai ir vērts šo pilotprojektu attīstīt arī turpmāk.