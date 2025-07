TOP 10 atpūtas vietas ģimenei dabā

Ja gribas atpūsties tālu prom no pilsētas kņadas un padzīvot kādu laiciņu pie dabas krūts, viens no labākajiem variantiem noteikti būs LVM tūrisma un atpūtas centrs “Spāre”. Tas atrodas Kurzemē – pie gleznainā Gulbju ezera un pavisam netālu no visiem labi zināmā Usmas ezera. Te apmeklētājiem pieejami astoņi labiekārtoti namiņi un četri numuriņi kompleksa galvenajā ēkā. Atpūtnieku rīcībā ir laivu un ūdensvelosipēdu noma, pirts un piknika vietas. Makšķernieku zināšanai – centra darbinieki jums labprāt ierādīs Gulbju ezera labākās copes vietas. Tepat ir iespējams arī sarīkot nelielas svinības līdz 50 viesiem.