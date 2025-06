"Krūmmelleņu biznesu vairs nevarēja apturēt" - Mežuļi pārceļas uz laukiem un sāk jaunu dzīvi Staicelē

“Māja būvēta 1920. gadā kā jaunsaimniecība,” stāsta saimnieks Uldis. “Šī tolaik bija nabadzīgāku saimnieku māja, tāpēc būvēta kā stāvbūve, bagātākajās saimniecībās cēla guļbūves. Nabadzīgākie mājas būvēja no tievākiem baļķīšiem, kādus nu varēja iegūt, vertikāli liktie baļķi kā apdare tagad parādās arī iekšpusē. Kapitālā remonta laikā ēkai nomainīts jumts, logi, tā siltināta no ārpuses un apšūta ar dēļiem. Iekštelpās baļķi atbrīvoti no apmetuma, kas tos klāja, un eksponēti.”