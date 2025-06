Zirgi, māls un lauku klusums: Laimas Piliņas ceļš uz radošo līdzsvaru

Sarunā ar Laimu jūtams, ka keramika viņai ir kas vairāk par arodu, – tā ir valoda, kurā viņa sazinās ar pasauli. Viņa stāsta par mālu kā dzīvu materiālu, kas prasa pacietību un sapratni, un par to brīdi, kad no krāsns izņemts trauks beidzot atklāj savu īsto raksturu. Katrs darbs nes sevī procesu – no pirmajiem pieskārieniem mālam līdz brīdim, kad tas iegūst savu vietu kāda mājās, kļūstot par daļu no ikdienas rituāla.