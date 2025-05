Ja kaimiņi ir atturīgi, sāc ar mazumiņu - 5 soļi, kā sarīkot kopīgus pagalma svētkus

Kamēr saulainajās dienvidu valstīs vakariņas ar kaimiņiem, pikniks pagalmā un kopīga futbola mača skatīšanās ir ikdienas norma, Latvijā cilvēki tradicionāli ir atturīgāki – cienām privātumu, bet bieži arī nejūtamies pietiekami droši, lai uzrunātu kaimiņus pirmie. Tomēr pēdējos gados arī mūsu sabiedrībā pieaug izpratne par to, cik nozīmīga ir vietējā kopiena – it īpaši daudzdzīvokļu mājās, kur kopīga vide var kļūt par augsni draudzīgai sadzīvošanai un vienotam ceļam uz mērķiem. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā to veidot un attīstīt, ir pagalma svētki – neformāli, sirsnīgi un iedvesmojoši.