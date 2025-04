Pārtikas krājumi, zāles, skaidra nauda, degviela bākā un citi sīkumi, ko vajadzēs X stundai

Ja iepriekš nav bijusi vajadzība tādus lietot un nav skaidrs, ko iegādāties, drošs variants jebkurā mājas aptieciņā vienmēr būs aktivētā ogle. To var lietot arī tad, ja gadījies apēst kaut ko sliktu vai ir aizdomas par saindēšanos. No tautas līdzekļiem – ozolu mizu tēja, jo tā labi palīdz gremošanas traucējumiem un arī pret caureju. Bezrecepšu pretcaurejas līdzeklis ir arī loperamīds, ko ieteicams turēt aptieciņā, taču to nevajadzētu lietot ilgāk par diennakti bez konsultēšanās ar ārstu. Vēl viens medikaments gremošanas traucējumu novēršanai varētu būt No-spa, taču to neiesaka lietot ilgstoši, kā arī jābūt uzmanīgiem vēdera sāpju gadījumā.