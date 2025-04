Korķīti noņemt vai atstāt? Noskaidro, kā pareizi šķirot dzērienu pakas

Pirms dzērienu paku izmešanas svarīgi ir to iztukšot. Nav nepieciešams to skalot, ja iepakojumā bijusi sula vai citi plūstoši dzērieni, bet, ja bijis kefīrs vai jogurts, ieteicams viegli izskalot. Kad paka ir tukša, to vajadzētu saplacināt, lai tā aizņemtu mazāk vietas, un aizskrūvēt, lai tā atkārtoti nepiepildītos ar gaisu.