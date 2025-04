Plūdi nāk! Vai esam gatavi, ka pilsētā ieplūst kanalizācija ar fekālijām? Un citām nelaimēm?

Plūdu laikā pārsteigusi dažu iedzīvotāju uzvedība. “Kad ielas jau bija applūdušas, daļa to uztvēra kā izklaidi – brauca ar SUP dēļiem, plunčājās, kopā ar maziem bērniem basām kājām bradāja pa ūdeni un taisīja selfijus. Jāsaprot, ka tas taču nav tīrs ūdens, tur ir ieplūdusi arī kanalizācija ar fekālijām un visu pārējo! Vēlāk zvanīju uz slimnīcu un prasīju, vai nav pieaudzis pacientu skaits. Protams, bija. Vēl viena lieta, ko sapratām, – kamēr es biju bez formastērpa, tikmēr varēju bļaut un aicināt cilvēkus nebradāt pa ūdeni, bet neviens to neņēma galvā. Īpaši dramatisks bija gadījums, ko redzējām novērošanas kamerā, – cilvēks ar mašīnu iebrauca dziļā ūdenī, auto noslāpa, viņš izkāpa ārā un… pazuda! Iekrita tieši kanalizācijas lūkā, kurai bija norauts vāks, taču to zem ūdens nevarēja redzēt. Kā viņš spēja izglābties, varu tikai pabrīnīties, jo mēs viņu vēl ilgi neatrastu. Bija noplūdis asinīm un ar lauztiem kauliem, taču ārā tika. Tādēļ mums ir vēl viena mācība – kanalizācijas lūku vākiem jābūt aprīkotiem ar sensoriem, lai mēs attālināti zinām, kas ar tiem notiek. Patlaban rakstām projektu finansējuma piesaistīšanai,” stāsta Ilze Āboliņa.