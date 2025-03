Krāšņu meistars grib saukt pie kārtības skursteņslauķus

Cits gadījums piedzīvots Deglava ielā. Podnieku uzaicinājis ēkas īpašnieks, kurš arī apgalvoja, ka skursteņslauķi izsauc katru gadu. “Pirmajā stāvā bija problēmas ar krāsni. Nu, protams, atkal netīrīts skurstenis. Es klientam teicu, lai nokāpj pagrabā, attaisa tīrāmo lūku. Tur, kā jau sagaidāms, pilns ar sodrējiem. Toreiz es cilvēkam iemācīju iztīrīt pašam. Jautājumu risināju radoši. Viņš lejā tīrīja, es uzkāpu uz jumta ar 16 kilogramu smagu svara bumbu, ko striķī nolaidu lejā līdz korķim, pacēlu trīs metru augstumā un pēc tam to bumbu palaidu brīvā lidojumā, lai izšautu korķi. Nokāpjot no jumta, sastopu saimnieku, kurš iznāk no pagraba. Labi, ka viņam uz acīm bija brillītes! Cilvēkam visa seja melna. Jautāju, vai tagad skurstenis būs iztīrīts. “Jā, tagad būs,” viņš burtiski noelsās.”