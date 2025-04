Policisti Mežaparkā uz ielas sagādā lielu pārsteigumu divgadīgam puikam, viņa tētis aizkustināts

“Vēlos izteikt pateicību policistiem, kas svētdien, 6. aprīlī, ap pulksten 19.15 brauca Mežaparkā. Mēs ar manu divgadnieku stāvējām pieturā un es savam dēlam saku: “Skaties, kāda policijas mašīna!” Dēls uzmanīgi pievēršas mašīnai. Policisti laikam nojauta, ka runājam par viņiem. Mums garām braucot pamāja un uzsmaidīja. Tad luksoforā arī iedegās sarkanā gaisma, kur policisti apstājas. Mans dēls aci nenovērš no viņiem. Policisti ieslēdz savu lampiņu. Dēls smaida. Un tad vienā brīdī skatos, ka policisti brauc uz atpakaļu (pie mums). Iznāk policiste no mašīnas un saka “Mums jums ir dāvana!” Atver bagāžnieku, no kurienes paņem atstarojošo vesti. Un saka manam divgadniekam “Tas tev - lai esi redzams!” Pati situācija ilga nepilnas piecas minūtes, bet, braucot mājās ar autobusu dēls runāja tikai par to, ka satikām policistus. Un tagad, ieraugot vesti mājās, saka, ka policisti iedeva. Novēlu vairāk pozitīvu situāciju policistu darbā un par maziem dzīves sīkumiem, kas maziem cilvèkiem veido lielas lietas! Paldies!” Divgadnieka tētis," par aizkustinošo notikumu pavēsta Valsts policija.