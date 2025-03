Pēc mantojuma pieņemšanas no tā vairs nevar atteikties: 4 fakti, ko der zināt

No šī gada 1. janvāra stājies spēkā jaunais regulējums, kas paredz, ka mantinieku atbildība par mirušā parādiem vienmēr būs ierobežota mantojuma apmērā. Tātad, ja aizgājējs atstāj parādus, naudu varēs piedzīt tikai no tā, kas būs iekļauts mantojumā (piemēram, īpašumi, uzkrājumi vai vērtīgi priekšmeti), nevis no mantinieku pašu personīgajiem īpašumiem un līdzekļiem. Šīs izmaiņas ir būtiskas, jo tās nodrošina lielāku mantinieku aizsardzību no neparedzētu izdevumu rašanās. Tomēr, ja mantojums jau tika atsavināts, bojāts vai iznīcināts rupjas neuzmanības dēļ, mantiniekam var nākties segt zaudēto mantojuma vērtību no saviem personīgajiem līdzekļiem.