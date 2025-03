Durvīm ir koda atslēga, bet pazūd elektrība. Vai cilvēki tiek iesprostoti savās mājās?

Bet, kas notiek, ja “pīkstulis” nav vai koda kombināciju nezina ārkārtas dienesti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Laura Bērziņa “Kas Jauns Avīzei” sacīja: “Lai arī kāda situācija būtu izsaukumā, piemēram, traucēta pieķļuve pacientiem, mēs vienmēr aicināsim palīgā mūsu kolēģus no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas.” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Sandra Vējiņa “Kas Jauns Avīzei” teica: “VUGD regulāri saņem izsaukumus uz daudzdzīvokļu mājām, kurām ārdurvis ir aizslēgtas ar dažādām kodu atslēgām. Vairumā gadījumu, pieteicējs informē arī par kodu, tādējādi varam operatīvi nokļūt notikuma vietā. Ja durvis nevaram atvērt, mums kā operatīvam dienestam ir likumiskas tiesības iekļūt jebkurā ēkā, ja cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta, nepieciešams veikt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 15.pants nosaka, ka “lai apturētu un novērstu ugunsgrēka un ar to saistīto bīstamo faktoru izplatīšanos, kas apdraud fiziskās personas, materiālās vērtības un vidi, vai likvidētu šķēršļus, kas traucē ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs ir tiesīgs dot rīkojumu: a) iekļūt jebkurā teritorijā, ēkā un telpā; b) pārvietot, nojaukt vai iznīcināt ēkas, būves un to daļas; c) demontēt iekārtas; d) pārvietot transportlīdzekļus.” Bet šādu gadījumu nav bieži, jo cilvēki, izsaucot palīdzību, norāda šos atslēgas kodus, paši jau atver durvis un tamlīdzīgi. Savukārt, dodoties prom no ēkas, nav nepieciešams zināt durvju kodus.”