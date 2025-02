Latvijā par mājas mīluļiem izvēlas žņaudzējčūskas

No Latvijas faunas CITES pielikumos ierakstīts brūnais lācis, vilks, ūdrs, lūsis, ērgļu, klijānu, liju un pūču sugas, no augiem – visas orhideju dzimtas sugas, tajā skaitā dzegužkurpīte, dzegužpirkstīte, naktsvijoles, no kurām kā apdraudētākā norādīta dzeltenā dzegužkurpīte.