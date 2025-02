Gāzes plīts pirkšanas ceļvedis: ko zināt pirms lēmuma pieņemšanas

Atceries, ka no tā, kādu plīts virsmu izvēlēsies, būs atkarīgs, cik ērta un vienkārša būs tīrīšana un cena. Ja izvēlēsies stikla virsmu, plīts eleganti izcelsies virtuvē, bet tīrīt to nebūs ļoti viegli. Virsma no nerūsējošā tērauda nebūs tik dekoratīva, toties labi kalpos, būs viegli notīrāma un izturīga.