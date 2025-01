Ko baudījām un redzējām Kiprā. Šis ceļojums izmaksās pāris lieku kilogramu, bet noteikti ir tā vērts

Uz salas nav maksas ceļu, lai gan Kipras ceļi tiek uzskatīti par vieniem no labākajiem Eiropā. Sabiedriskais transports, protams, pastāv, taču to izmanto tikai daži cilvēki. Sala ir viena no pirmajām vietām pasaulē pēc automašīnu skaita – uz katriem 1000 iedzīvotājiem (ieskaitot zīdaiņus) ir 750 automašīnu. Tomēr iedzīvotāju šeit nav daudz – tikai 1,2 miljoni. Tā ir viena no visretāk apdzīvotajām valstīm Eiropas Savienībā, mazāk iedzīvotāju ir tikai Luksemburgā un Maltā.