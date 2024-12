Kā izrotāt Ziemassvētku eglīti 2024. gada stilā – no retro šarma līdz “Pinkmas” krāsu priekiem

Šogad Ziemassvētku dekorēšanā īpaši aktuāla ir tendence, ko dēvē par “Pinkmas”. Šis stils aizgūts, iedvesmojoties no pasaulslavenās filmas “Bārbija” estētikas, kurā dominē akcenti sārtos toņos – no maiga pasteļrozā līdz spilgtam neona rozā. Drosmīgākos dizainere aicina atkāpties no ilggadējām Ziemassvētku tradīcijām un īstās eglītes vietā izvēlēties mākslīgo eglīti baltā vai rozā krāsā. Šāds risinājums piešķirs interjeram unikālu un dzīvespriecīgu noskaņu, vienlaikus apliecinot rūpes par vidi un samazinot nocirsto eglīšu skaitu.