Kā izvēlēties saviem kafijas baudīšanas paradumiem piemērotāko kafijas automātu?

Sākot no kafijas pupiņu garšas niansēm, līdz pagatavošanas metodēm, kafijas kultūra ir plaša un daudzveidīga, un to lieliski atspoguļo arī plašais kafijas automātu piedāvājums. Lai palīdzētu tev izvēlēties piemērotāko, apskatīsim populārākos kafijas automātu veidus, to priekšrocības un kafijas dzērienu pagatavošanas iespējas.