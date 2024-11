Sniega pūtēju salīdzinājums: vienpakāpes un divpakāpju modeļi

Divpakāpju sniega pūtēji ir aprīkoti ar atsevišķu gliemežskrūves un lāpstiņriteņa sistēmu. Gliemežskrūve vispirms savāc sniegu, un pēc tam lāpstiņritenis to izmet pa tekni. Šie modeļi ir paredzēti, lai apstrādātu smagāku, dziļāku sniegu, sākot aptuveni no 30 centimetriem un vairāk. Divpakāpju pūtēji ir jaudīgāki un spēj notīrīt sniegu efektīvāk nekā to vienpakāpes kolēģi, taču tie ir arī lielāki un dārgāki.