Aizņēmos naudu, jo ļoti kārojās to stilīgo somiņu... Pirkšanas svētki paiet, bet kredīts būs jāmaksā pašiem

“Būtiskākā atšķirība starp šiem produktiem ir procentu aprēķinā. Patēriņa kredītam procenti tiek rēķināti uzreiz par visu piešķirto summu, pat ja klients to pilnībā neizmanto. Turpretī kredītkartes procenti tiek aprēķināti tikai par izmantoto summu. Līdz ar to, ja no kredītkartes netiek iztērēts neviens cents, procentu maksājumi nav jāveic,” skaidro “Bigbank” Latvijas filiāles vadītājs.